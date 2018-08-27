Свидетель по делу Коржича: Пока я бегаю, автоматы находятся без охраны 6 27.08.2018, 15:53

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде всплыли новые детали о порядках в Печах.

В понедельник, 27 августа, в суде выступили некоторые потерпевшие и свидетели. Никто из них с Коржичем знаком не был и обстоятельств его гибели не знает, пишет kp.by.

Первым допросили 21-летнего Андрея Данилюка. Он рассказал, что свой неуставной телефон (так называют смартфоны, которыми официально пользоваться было запрещено) сдал на хранение в специальный шкаф. А позже увидел, как телефоном пользуется сержант Барановский:

- Но возвращать его не спешил, все время придумывал какие-то отговорки, - рассказал солдат. - Больше я телефона не видел, но считаю, что имущественный ущерб мне не причинен.

Смартфон оценили в 107 рублей. Солдат часто путается в показаниях, обвинитель зачитывает его показания, данные во время следствия. Тогда Данилюк сказал, что ущерб считает существенным, потому что его месячное довольствие всего 19 рублей.

- Но сейчас считаю ущерб несущественным. Что изменилось с тех пор? Не знаю. Следователь так написал сам. Почему я не исправил, когда подписывал? Не знаю.

На предыдущих допросах Данилюк требовал «привлечения сержанта к установленной законом ответственности за хищение имущества». Но сейчас он от своих претензий отказывается.

«Пока я бегаю, другие автоматы находятся без охраны»

Также в понедельник всплыла история с кражей затвора из автомата, который позже поменяли на «отжатый» телефон:

- Перед сном я проверял порядок в казарме, увидел, что Барановский пользуется неуставным телефоном, - рассказал в суде командир второй роты Сергей Ермаченко. - Смартфон я забрал и положил его в свой служебный сейф - решил, что верну телефон через неделю-другую. А потом у нас случилось ЧП - пропал затвор у одного из автоматов Калашникова. Ко мне пришел Барановский и сказал: «У меня есть то, что вам нужно, а у тебя есть то, что нужно мне». В результате затвор вернули на место, а я ему за это вернул телефон.

Оказалось, что из-за нехватки времени солдаты получили автоматы еще до завтрака. Перед зданием столовой они сложили их на асфальт, выделили двоих дежурных для охраны оружия. Одним из охранников был 21-летний сержант Виктор Викторчик, он проходит по делу как свидетель. Викторчик постоянно путается в показаниях. Во время следствия он говорил, что сам видел, как к автоматам подбежал сержант Вяжевич, схватил один автомат и убежал за угол.

- Я погнался за ним, но не догнал и вернулся, понимая, что, пока я бегаю, другие автоматы находятся без охраны, - зачитывает его показания обвинитель. В суде он от своих слов отказался: мол, никуда не бегал, а кто именно взял автомат и кто снял с него затвор, он лично не видел.

Также допросили 21-летнего Илью Ждановича, к которому тот самый смартфон попал позже. Он рассказал, что купил его за 60 рублей.

- Позже меня вызвали в комендатуру на разговор, где я узнал, что купленный мною телефон фигурирует в деле Коржича. Телефон у меня изъяли.

Об обстоятельствах гибели Коржича и о фактах дедовщины Ждановичу, с его слов, ничего не известно.

Во вторник судебное заседание продолжится, допросят ранее не явившихся потерпевших и свидетелей.

Напомним, Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства. Судят трех сержантов - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича. Их обвиняют по статьям «Получение взяток», «Злоупотребление властью» и «Кража». Следствие установило больше 150 эпизодов превышения ими власти: сержанты требовали деньги за возможность сходить в магазин и за использование сотовых телефонов, а также били солдат и заставляли их выполнять физические упражнения после отбоя.