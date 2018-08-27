закрыть
27 августа 2018, понедельник, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Свидетель по делу Коржича: Пока я бегаю, автоматы находятся без охраны

6
  • 27.08.2018, 15:53
  • 1,867
Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде всплыли новые детали о порядках в Печах.

В понедельник, 27 августа, в суде выступили некоторые потерпевшие и свидетели. Никто из них с Коржичем знаком не был и обстоятельств его гибели не знает, пишет kp.by.

Первым допросили 21-летнего Андрея Данилюка. Он рассказал, что свой неуставной телефон (так называют смартфоны, которыми официально пользоваться было запрещено) сдал на хранение в специальный шкаф. А позже увидел, как телефоном пользуется сержант Барановский:

- Но возвращать его не спешил, все время придумывал какие-то отговорки, - рассказал солдат. - Больше я телефона не видел, но считаю, что имущественный ущерб мне не причинен.

Смартфон оценили в 107 рублей. Солдат часто путается в показаниях, обвинитель зачитывает его показания, данные во время следствия. Тогда Данилюк сказал, что ущерб считает существенным, потому что его месячное довольствие всего 19 рублей.

- Но сейчас считаю ущерб несущественным. Что изменилось с тех пор? Не знаю. Следователь так написал сам. Почему я не исправил, когда подписывал? Не знаю.

На предыдущих допросах Данилюк требовал «привлечения сержанта к установленной законом ответственности за хищение имущества». Но сейчас он от своих претензий отказывается.

«Пока я бегаю, другие автоматы находятся без охраны»

Также в понедельник всплыла история с кражей затвора из автомата, который позже поменяли на «отжатый» телефон:

- Перед сном я проверял порядок в казарме, увидел, что Барановский пользуется неуставным телефоном, - рассказал в суде командир второй роты Сергей Ермаченко. - Смартфон я забрал и положил его в свой служебный сейф - решил, что верну телефон через неделю-другую. А потом у нас случилось ЧП - пропал затвор у одного из автоматов Калашникова. Ко мне пришел Барановский и сказал: «У меня есть то, что вам нужно, а у тебя есть то, что нужно мне». В результате затвор вернули на место, а я ему за это вернул телефон.

Оказалось, что из-за нехватки времени солдаты получили автоматы еще до завтрака. Перед зданием столовой они сложили их на асфальт, выделили двоих дежурных для охраны оружия. Одним из охранников был 21-летний сержант Виктор Викторчик, он проходит по делу как свидетель. Викторчик постоянно путается в показаниях. Во время следствия он говорил, что сам видел, как к автоматам подбежал сержант Вяжевич, схватил один автомат и убежал за угол.

- Я погнался за ним, но не догнал и вернулся, понимая, что, пока я бегаю, другие автоматы находятся без охраны, - зачитывает его показания обвинитель. В суде он от своих слов отказался: мол, никуда не бегал, а кто именно взял автомат и кто снял с него затвор, он лично не видел.

Также допросили 21-летнего Илью Ждановича, к которому тот самый смартфон попал позже. Он рассказал, что купил его за 60 рублей.

- Позже меня вызвали в комендатуру на разговор, где я узнал, что купленный мною телефон фигурирует в деле Коржича. Телефон у меня изъяли.

Об обстоятельствах гибели Коржича и о фактах дедовщины Ждановичу, с его слов, ничего не известно.

Во вторник судебное заседание продолжится, допросят ранее не явившихся потерпевших и свидетелей.

Напомним, Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства. Судят трех сержантов - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича. Их обвиняют по статьям «Получение взяток», «Злоупотребление властью» и «Кража». Следствие установило больше 150 эпизодов превышения ими власти: сержанты требовали деньги за возможность сходить в магазин и за использование сотовых телефонов, а также били солдат и заставляли их выполнять физические упражнения после отбоя.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко