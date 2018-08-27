МИД Латвии: «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза 27.08.2018, 15:59

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Проект может стать камнем преткновения для трансатлантических отношений.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что проект "Северный поток-2" может стать камнем преткновения в трансатлантических отношениях.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

На встрече в норвежском городе Ставангер Ринкевич заявил, что проект Nord Stream 2 грозит увеличением зависимости от одного доминирующего поставщика и путей доставки энергоресурсов, что противоречит принципам Энергетического союза.

"Энергетика – это вопрос не только европейской безопасности, но и трансатлантических отношений. "Северный поток-2" может стать одним из камней преткновения для трансатлантических отношений", - говорится в сообщении.

Латвия, Литва и Эстония уже заявляли, что считают "Северный поток-2" политическим проектом, которым Россия стремится увеличить зависимость Европы от ее газа и снизить роль Украины как транзитной страны.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.