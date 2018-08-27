Видеофакт: Драка ГАИ с пинчанином продолжилась в больнице 21 27.08.2018, 16:03

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Судя по видео, сила могла быть применена и против семьи жителя Пинска.

На пинчанина, которого придушил инспектор ГАИ, в больнице надели наручники, пишет 1reg.by. Это произошло после того, как мужчину вернули в сознание.

Как сообщалось ранее, происшествие случилось 26 августа во время эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Мужчина потребовал от инспектора показать удостоверение и получил отказ. Ссора переросла в драку, в ходе которой гаишник применил удушающий прием, от которого пинчанин потерял сознание. По словам очевидцев, он перестал дышать, а изо рта пошла кровь.

Свидетели происшествия вызвали "скорую", которая доставила мужчину в больницу.