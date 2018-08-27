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Павел Северинец: Алесь Черкашин сплотил нас

  • 27.08.2018, 16:10
Алесь Черкашин

В Бресте появилось настоящее сообщество имени белорусского добровольца в Украине.

Брестчане и гости города почтят память белорусского добровольца в Украине Алеcя Черкашина. Об этом сообщил политик и общественный деятель Павел Северинец на своей странице в Facebook:

- Чествование 28-го августа будет сделано достойным образом . Мы обсуждаем вопрос организации мероприятия. Постоянно обмениваемся информацией, так как здесь Алесь всех сплотил и здесь, можно сказать, большое сообщество его имени.

Политик сообщил что сбор участников вечера памяти состоится на кладбище в Каменице-Жировецкой в 18:00, сообщает «Радыё Рацыя».

Алесь Черкашин - участник войны на востоке Украины в составе добровольного украинского корпуса, который погиб в 28 августа 2015 года в больнице после полученных боевых ранений.


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