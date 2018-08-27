Маркетинг по-американски: как заработать $100 миллионов на кухонных губках-смайликах 27.08.2018, 16:29

Необычная форма губок – не блажь или каприз.

Американец Аарон Крауз (Aaron Krause) достиг невероятного успеха в, казалось бы, давно освоенной нише рынка кухонных губок. Он превратил заурядные губки в веселые смайлики. Улыбчивые губки очень популярны в США несмотря на то, что стоят они в двое дороже безликих конкурентов. Губки Scrub Daddy пользуются успехом благодаря продуманному маркетингу и креативной функциональности, сообщает bigpicture.ru.

Казалось бы, что общего у 42-летнего мужчины с кухонными губками? Как всякому автомобилисту, Аарону Краузу периодически приходилось приводить в порядок машину. Однажды, столкнувшись с сильным загрязнением, он повредил покрытие слишком жесткой губкой. Владелец авто с досадой заметил, что на американском рынке нет многофункциональных моющих губок, которые справлялись бы со всеми задачами. Так возникла идея создать универсальные губки Scrub Daddy.

Аарон Крауз открыл бизнес в 2012 году. Американцу удалось разработать губку, которая справляется с любыми загрязнениями, не повреждая поверхность. Главное, с губками Scrub Daddy не нужно прилагать большие усилия, чтобы отмыть даже самую застарелую грязь. Доброжелательные смайлики не впитывают неприятные запахи. В пористом материале не скапливаются остатки грязи, что делает его непригодным для размножения бактерий.

Необычная форма губок – не блажь или каприз. Как выяснилось, круглую губку удобно держать в руке, она не выскальзывает во время мытья посуды. Если продеть пальцы в «глазки», то можно легко достать до дна высокого кувшина. Круглый ребристый край качественно отмывает внутреннюю поверхность граненных стенок, что сложно сделать традиционной губкой. Даже улыбчивый «ротик» служит не для украшения. С его помощью легко очистить ложку, лопатку для жарки и тому подобное.

Первые продажи Scrub Daddy были довольно скромными. Сеть небольших продуктовых магазинов оказалась не лучшим способом «раскрутки» нового товара. Аарон Крауз решил принять участие в популярном телешоу стартапов Shark Tank и произвел настоящий фурор. Скептицизм инвесторов улетучился, как только предприниматель начал демонстрировать практическое применение поролоновых смайлов.

Американец заключил контракт с инвестором, который специализируется на продажах в телемагазинах. По условиям сделки, Аарон Крауз передал инвестору 20% акций компании, за что получил от него 200 тысяч долларов. На сегодняшний день губки-смайлики выбрали 50 миллионов покупателей при том, что ее цена 14 долларов против пяти долларов за обычную губку.

По данным телешоу стартапов Shark Tank, объем продаж Scrub Daddy перевалил за 100 миллионов долларов. Что сделало компанию Аарона Круза самым успешным стартапом за всю историю телешоу. Инвестор считает приобретенные 20% акций очень выгодным вложением капитала. Контракт с Аароном Крузом принес ему 75 миллионов долларов всего лишь за три года. В компании, выпускающей улыбчивые губки, работает полсотни человек.