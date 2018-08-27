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В новом учебном году для десятиклассников введут уроки труда

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  • 27.08.2018, 16:39

Cтаршеклассники будут осваивать программу профессиональной подготовки рабочих или служащих.

Нововведением этого учебного года в школах будут уроки труда для десятиклассников. Об этом на пресс-конференции 28 августа сообщила представительница Минобразования Ирина Коржова, передает  БелТА.

По словам чиновницы, ученики будут осваивать программу профессиональной подготовки рабочих или служащих.

Если в школе нет возможности организовать такое обучение, тогда учиться десятиклассники будут на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего и другого образования.


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