Что Россия готовит в Сирии? 1 Александр Гольц

27.08.2018, 16:41

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Александр Гольц

Похоже, стороны поднимают ставки.

Тем, кто интересуется внутренней логикой современной российской внешней политики (чаще всего это несколько растерянные представители дипломатического корпуса), я всякий раз настоятельно рекомендую почитать шпионские детективы Юлиана Семенова. Уверен, что именно из них в 1970–1980-е годы лейтенанты госбезопасности, которым тогда до центров принятия решений было как до Луны, и черпали свои представления о том, как устроена международная политика.

И они, к всеобщему несчастью, сохранили эти представления до настоящего времени, когда возглавили государство. А их пропагандистская челядь стремится, проводя активные мероприятия, эти представления поддерживать.

Вот помните, к примеру, роман «ТАСС уполномочен заявить»? Там герои-чекисты, раскрыв вражеского агента в МИДе, взяв с поличным его связника-дипломата, срывали план переворота в далекой, но такой близкой всем советским людям африканской стране. И вот теперь главный спикер Минобороны генерал-майор Конашенков встает в полный рост, чтобы точно также разоблачить коварные замыслы.

Оказывается, западные спецслужбы и находящиеся на их содержании боевики измыслили очередную провокацию. Опять хотят, гады, обвинить чистого, как агнец, Башара Асада в применении химического оружия. Бдительные жители провинции Идлиб, которая пока что на 70% контролируется оппозицией, изыскали возможность сообщить российским военным, что в населённый пункт Хабит прибыли «англоговорящие» иностранные специалисты, которые будут участвовать в инсценировке химической атаки.

Эти самые спецы, очевидно, и проболтались сообразительным аборигенам о своих планах: снарядами с хлором будет обстрелян населённый пункт Кафер-Зайта, после чего помощь мнимым пострадавшим окажут специально привезенные спасатели из организации «Белые каски».

«В самом Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезённой с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, а также подготовка постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съёмки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ.

Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва идущего с устойчивой динамикой мирного процесса», — сообщил Игорь Конашенков. Только генерал из Управления информации Минобороны знает, зачем нужно инсценировать химатаку, если зловредные спецы собираются обстреливать населенный пункт не бутафорскими, а настоящими боеприпасами с хлором.

На самом деле, в ближайшее время в Сирии, скорее всего, действительно произойдет серьезное обострение конфликта. Сейчас силы оппозиции сконцентрировались в так называемой зоне деэскалации в провинции Идлиб. Кто помнит, именно туда по договоренности с правительственными войсками, окружившими Алеппо и пригороды Дамаска, вывозили боевиков.

В Идлибе, как утверждают специалисты, вперемежку стоят отряды «умеренных», контролируемых Турцией, и формирования террористических организаций. Российские военные утверждают, что несколько тысяч террористов, вооруженных тяжелой техникой, собираются атаковать Хаму и Алеппо.

Впрочем, не исключено, что готовящееся наступление – не более, чем повод для окончательного уничтожения оппозиции. Идлиб – последняя из так называемых зон деэскалации, которая не находится под контролем правительственных сил. У Асада, конечно, велик соблазн одним ударом, с опорой на военную поддержку России и Ирана, покончить со всей оппозицией. Стремясь предотвратить именно такое развитие событий, с Путиным на днях встречался глава турецкого МИДа, который просил Кремль попридержать Асада.

Но если готовится новое наступление сил режима, то возможно и применение отравляющих веществ вроде хлора. Дело в том, что боевые действия в Сирии характеризуется тем, что, готовясь к длительной обороне, боевики создают весьма разветвленную систему подземных ходов и туннелей.

Выбить их оттуда непросто, тем более что российская авиация в данном случае помочь не может. Именно в этих обстоятельствах сирийские военные применяли отравляющие вещества, что подтверждено международной Организацией по запрещению химического оружия (по мнению Москвы, она попала под американское влияние).

Сейчас помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о готовности американской стороны нанести удар по правительственным силам в Сирии, если те применят против оппозиции химическое оружие. И в Москве тут же родилась версия, озвученная Конашенковым.

К сожалению, все это вновь ставит вопрос об опасности прямого военного столкновения между Россией и США. Благодаря договоренностям, достигнутым российскими и американскими военными, такого столкновения удалось избежать в апреле, когда силы США и союзников наносили удары по правительственным объектам, связанным с использованием отравляющих веществ.

Потом Сергей Шойгу похвастался тем, что благодаря российским военно-техническим достижениям удалось перехватить большое количество американских «Томагавков». Теперь в Персидский залив вошёл американский эсминец «Салливанс», несущий на борту 56 крылатых ракет. В это же время на базу ВВС США в Катаре прибыл стратегический бомбардировщик B-1B, также оснащённый крылатыми ракетами для ударов по наземным целям. Тогда же российскую средиземноморскую эскадры пополнили фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», способные нести крылатые ракеты «Калибр».

В начале августа в Средиземное море вошли малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», также оснащённый ракетным комплексом «Калибр-НК», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск» Северного флота.

Похоже, стороны поднимают ставки. Игры по сценариям старых шпионских романов могут кончиться весьма скверно.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»