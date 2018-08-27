Джемилев: Украина передала президенту Турции перечень узников Кремля 27.08.2018, 17:55

Мустафа Джемилев

Ранее при содействии Эрдогана были освобождены члены Меджлиса крымскотатарского народа.

Украинские дипломаты передали Турции список политических заключенных, незаконно удерживаемых в России, сообщил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, пишет "Новое время".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь Украине в вопросе освобождения украинцев из российских тюрем. Ранее при непосредственном содействии Эрдогана были освобождены заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

"Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было", - сказал он в комментарии Громадському.

По словам Джемилева, он лично разговаривал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом относительно освобождения украинских политзаключенных. Он добавил, что Эрдоган не уточнил, когда планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным этот вопрос.

Напомним, что Министерство иностранных дел Турции запросило полный список украинских политзаключенных после обещания президента Турции "поговорить" с президентом РФ.