Активистов Леонида Кулакова и Майю Наумову оштрафовали 27.08.2018, 17:15

Фото: ПЦ "Вясна"

Активисты «Европейской Беларуси» получили по $490 штрафа каждого.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" Майю Наумову и Леонида Кулакова оштрафовали на 40 базовых величин каждого в суде Первомайского района г. Минска. Их административные дела рассматривали судьи Юрий Горбатовский и Хведорук соответственно.

Напомним, после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлик у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси".