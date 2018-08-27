Играющий шлепанцами на водопроводных трубах сантехник стал звездой Сети 2 27.08.2018, 17:32

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Талантливая личность, независимо от своей профессии, всегда сумеет обеспечить себе творческий досуг.

Очередным доказательством этому стал сантехник из провинции Ляонин (Китай), пишет сайт 120.su.

Казалось бы, профессия мужчины оставляет мало простора для полёта творческой мысли, но он всё-таки является ещё и музыкантом-самоучкой, причём очень оригинальным.

Сантехник музицирует, стуча шлёпанцами по водопроводным трубам, и нельзя не признать, что получающиеся мелодии не лишены привлекательности.