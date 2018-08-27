В Дзержинском районе зарегистрированы три случая кори 27.08.2018, 17:40

Еще 2 человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов.

В Дзержинском районе зарегистрированы 3 случая кори, сообщил dzr.by заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская ЦРБ» Игорь Шамаль. Еще 2 человека с подозрением на это заболевание находятся под наблюдением специалистов (медики ждут результатов анализов).

— Случаи кори у нас фиксируются ежегодно, — говорит Игорь Шамаль, — как правило, как раз в августе-сентябре. Как правило, это связано с возвращением на родину «отпускников», побывавших за границей в странах с неблагополучной обстановкой по этому заболеванию.

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, говорят в Дзержинской ЦРБ. Это в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, а также детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Корь — это вирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп: высокая температура, кашель, чихание, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь.

Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Согласно данным ВОЗ, 20,8 млн детей в мире все еще не получили первой дозы вакцины. Половина из них живут в шести странах — Нигерии (3,3 млн), Индии (2,9 млн), Пакистане (2 млн), Индонезии (1,2 млн), Эфиопии (0,9 млн) и Демократической Республике Конго (0,7 млн).