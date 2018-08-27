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Забвенные диктаторы

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 27.08.2018, 17:47
  • 3,282
Ислам Каримов
Фото: ТАСС/Getty Images

Тяжела и неказиста жизнь диктатора в 21-ом веке.

В официальных источниках Узбекистана запретили упоминать имя бывшего президента Ислама Каримова, скончавшегося 2 года назад.

Настоящий диктатор, правивший в Узбекистане практически три десятилетия, всего лишь за два года был предан забвению: его культ развенчан, книги сдаются на макулатуру, а памятники и именные доски сносятся.

Каримов официально обвинен во всех бедах Республики, причем критика в его сторону сыпется как со стороны молодой оппозиции, так и пожилых пропагандистов, еще совсем недавно называвших его "отцом узбекской нации" и "лицом республики".

Но теперь "повестка" переменилась - правящая элита взяла курс на "новый Узбекистан без Ислама Каримова".

Не сложилась судьба и у детей-внуков экс-вождя. Сразу после смерти Каримова Старшего были возбуждены уголовныи дела против его семьи, в результате чего старшая дочь Гульнара отправилась на 5 лет за решетку в колонию общего режима, а клан Каримовых понес крупные финансовые убытки, потеряв ряд позиций в списке самых богатых семей Республики.

Вот так тяжела и неказиста жизнь диктатора в 21 веке: строишь десятилетиями империю, воздвигаешь себе пьедестал... И за каких-то жалких пару лет все это превращается в пыль. Тебя проклинают. В твои портреты плюют. Твоих детей сажают в тюрьму...

Хочется задать Каримову лишь один вопрос - "неужели оно того стоило?" Но ответа не последует уже никогда - Ислам пополнил ряды забвенных диктаторов, единственным полномочием которых является молчание.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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