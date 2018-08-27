Алина Талай выступала на чемпионате Европы с переломом

Алина Талай выступала на чемпионате Европы с переломом2
- 27.08.2018, 18:04
Белорусская бегунья показала рентгеновский снимок.
Белорусская бегунья Алина Талай рассказала, что выступала с переломом на чемпионате Европы в Берлине.
«Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала на Европе с переломом. И еще удивлялась, почему же так больно», – написала Талай в Инстаграме, прикрепив рентгеновский снимок с переломом в районе колена.
На чемпионате Европы в Берлине Талай не смогла финишировать в финале бега на 100 метров с барьерами. Забег выиграла белоруска Эльвира Герман. Талай говорила, что до чемпионата тренировалась с болью, «которую невозможно было терпеть».
That’s how hard i can push myself sometimes. Trained and competed at the Europeans with a stress fracture in my foot 🤷🏼♀️ And was wonder why is so painful. Well now I know why 🙈 #. Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... иногда только тело может не справится. Оказывается я Тренировалась и выступала на Европе с переломом🤷🏼♀️ И ещё удивлялась ,почему же так больно. 😬