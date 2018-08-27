Алина Талай выступала на чемпионате Европы с переломом 2 27.08.2018, 18:04

Алина Талай

Белорусская бегунья показала рентгеновский снимок.

Белорусская бегунья Алина Талай рассказала, что выступала с переломом на чемпионате Европы в Берлине.

«Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала на Европе с переломом. И еще удивлялась, почему же так больно», – написала Талай в Инстаграме, прикрепив рентгеновский снимок с переломом в районе колена.

На чемпионате Европы в Берлине Талай не смогла финишировать в финале бега на 100 метров с барьерами. Забег выиграла белоруска Эльвира Герман. Талай говорила, что до чемпионата тренировалась с болью, «которую невозможно было терпеть».