Банки начинают тестировать базу данных МНС о доходах белорусов 5 27.08.2018, 18:36

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Фото: REUTERS

Бизнес-сообщество Беларуси выступает против введения новой обязательной отчетности.

Министерство по налогам и сборам проинформировало коммерческие банки о создании информационной базы данных о доходах граждан и пригласило кредитные организации приступить к ее тестированию. Напомним, с 1 января 2019 года наниматели — организации и ИП — должны будут предоставлять налоговикам данные обо всех доходах своих работников. Сведения нужно подавать один раз в квартал. Для этого нововведения власти внесут изменения в Налоговый кодекс, передает tut.by.

В письме из МНС в адрес коммерческих банков, с которым ознакомился БелаПАН, ведомство напоминает, что информационная база данных о доходах граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства создана во исполнение указа «О предоставлении безналичных жилищных субсидий». Предполагается, что сведения из этой базы будут использоваться для автоматического предоставления нуждающимся лицам безналичных жилищных субсидий.

«В целях наполнения информационной базы сведениями о доходах с 1 января 2019 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих физическим лицам доходы, законопроектом, вносящим изменения и дополнения в Налоговый кодекс, предусмотрено введение обязанности по предоставлению в электронном виде на портал МНС сведений о доходах физических лиц», — говорится в письме МНС.

Министерство обращает внимание, что со сведениями об информации, которую нужно будет передавать в новую базу МНС, можно ознакомиться на сайте ведомства.

«Приглашаем принять участие в тестировании созданного программного продукта. Замечания и предложения по форме сведений о доходах, перечне доходов, в отношении которых будут представляться такие сведения, порядка заполнения сведений о доходах, а также о технической реализации созданного программного продукта просим представить в министерство», — говорится в письме МНС.

Между тем, бизнес-сообщество Беларуси выступает против введения новой обязательной отчетности, которую изначально планировалось сделать ежеквартальной.

«Вызывает непонимание требование по предоставлению со следующего года в налоговые органы данных (в электронном виде) в отношении каждого работника о его доходах, выплаченных за сотрудника налогах, предоставленных ему льготах и вычетах (стандартных, имущественных, профессиональных)», — заявила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич, выступая в августе на Республиканском клубе директоров.

По ее мнению, введение нового вида обязательной отчетности «приведет к серьезному повышению издержек бизнеса по доработке программного обеспечения».

«Хотя фактически всю требуемую информацию уже получает Фонд социальной защиты населения. Имеющуюся у него базу нужно лишь дополнить двумя строчками. Почему нет взаимодействия между госорганами?» — задала вопрос Жанна Тарасевич.

Напомним, в базе будет содержаться информация обо всех денежных поступлениях белорусов. Здесь будут собраны данные как о поступлениях внутри страны, так и из-за рубежа.

— Налоговые агенты будут представлять информацию о каждой выплате в отношении своего работника. О большинстве этих выплат сегодня сообщается в фонд соцзащиты, но не обо всех. Сейчас организации сообщают не обо всех доходах, которые выплачивают своим работникам, а только о тех, с которых производятся отчисления в фонд соцзащиты, — рассказывала ранее заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Организации и ИП должны будут, к примеру, предоставлять в налоговую данные о доходах (займах, кредитах), удержание подоходного налога с которых производится как за счет средств физлица, так и нанимателя, а также о денежных поступлениях (займах, кредитах, продаже недвижимости и автомобилей), исчисление подоходного налога с которых не производится. Также наниматели будут подавать информацию об имущественных, профессиональных налоговых вычетах, социальных, стандартных налоговых вычетах. Среди других данных, которые будут передаваться в налоговую, — расходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.

Это и доходы, получаемые работником от нанимателя по месту основной работы, включая вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей, премии, отпускные, иные доходы, в том числе выплачиваемые из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН), а также доходы по трудовым договорам (доходы внутренних и внешних совместителей).

Также сообщаться будут денежное довольствие военнослужащих; авторские вознаграждения, доплаты за ученые степени и ученые звания, денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания; оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей; выходное пособие; денежная помощь выпускникам учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения, направления и многая другая информация.

Справка. К примеру, к стандартным налоговым вычетам относятся вычеты на ребенка до 18 лет или иждивенца; для инвалидов, ветеранов, лиц, принимавших участие или пострадавших в аварии на ЧАЭС и иных лиц; на ребенка до 18 лет или иждивенца для вдовы (вдовца), одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя, родителей, имеющих 2 и более детей до 18 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет.

К социальным налоговым вычетам относятся вычеты на расходы на оплату обучения и на оплату страховых взносов.

При этом наниматели также должны будут сообщать налоговикам данные о доходах, удержание подоходного налога с которых производится за счет средств физлица.