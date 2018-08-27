Фигурантам «дела БелТА» запретили выезд из Беларуси 2 27.08.2018, 18:09

Постановление о временном запрете на выезд с территории нашей страны журналистам вручили сегодня.

Подозреваемым по «делу БелТА» ограничили выезд из Беларуси. Это журналисты Павлюк Быковский, Татьяна Коровенкова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Ирина Левшина.

27 августа им вручили постановления о временном запрете на выезд с территории нашей страны, информирует пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Напомним, Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело о незаконном доступе к платной подписке государственного информагентства БелТА. 7 августа прошли обыски в офисах БелаПАН, Tut.by. В этот и последующие дни задержали восемь человек: Марину Золотову, Анна Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермаченок, Татьяну Коровенкову, Павлюка Быковского, Алексея Жукова, Ирину Левшину. Всех их затем освободили.