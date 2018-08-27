закрыть
27 августа 2018, понедельник, 19:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фигурантам «дела БелТА» запретили выезд из Беларуси

2
  • 27.08.2018, 18:09

Постановление о временном запрете на выезд с территории нашей страны журналистам вручили сегодня.

Подозреваемым по «делу БелТА» ограничили выезд из Беларуси. Это журналисты Павлюк Быковский, Татьяна Коровенкова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Ирина Левшина.

27 августа им вручили постановления о временном запрете на выезд с территории нашей страны, информирует пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Напомним, Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело о незаконном доступе к платной подписке государственного информагентства БелТА. 7 августа прошли обыски в офисах БелаПАН, Tut.by. В этот и последующие дни задержали восемь человек: Марину Золотову, Анна Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермаченок, Татьяну Коровенкову, Павлюка Быковского, Алексея Жукова, Ирину Левшину. Всех их затем освободили.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко