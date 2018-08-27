закрыть
27 августа 2018, понедельник, 19:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

AP: «Русские хакеры» атакуют Вселенский патриархат

  • 27.08.2018, 18:17
  • 1,031

«Православные кибератаки» направлены против попыток Киева получить церковную независимость от Москвы.

Хакеры, связанные в Россией, пытались взломать адреса электронной почты, имеющей отношение к константинопольскому патриарху Варфоломею, утверждает AP. По версии агентства, это может быть связано с попытками неканонической Украинской православной церкви добиться автокефалии, передает РБК.

Агентство указывает, что электронные адреса, связанные с Константинопольским патриархатом, оказались в списке из 4,7 тыс. адресов, ставших целью кибератак хакерской группы Fancy Bear, которую обвиняют в связях с российскими властями. Этот список был опубликован еще в ноябре компанией Secureworks, отследившей работу хакеров.

Источники AP в церковных структурах отметили, что руководство патриархата запрещает им говорить с журналистами о попытках взломов в связи с высокой чувствительностью этой темы. Вместе с тем они указали, что сам 78-летний Варфоломей электронную почту не использует. Однако к электронным средствам связи прибегают его приближенные, в том числе епископы Константинопольской православной церкви Эммануил и Елпидофор.

По данным AP, с целью взлома хакеры рассылали религиозным деятелям фишинговые письма, предлагая скачать вредоносные файлы на свой компьютер. В октябре несколько десятков православных деятелей получили фальшивые письма, подписанные Никосом Георгиусом Папакристо, назначенным незадолго до этого официальным представителем патриархата. «Дорогие отцы, братья и сестры во Христе! Я очень рад служить церкви на этом посту. Некоторые идеи о том, как будут выстраиваться связи с общественностью и прессой, находятся в приложенном к письму файле», — говорилось в сообщении. На самом же деле файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для тайной слежки за компьютерами пользователей.

В списке адресатов подобных кибератак хакеров журналисты AP нашли представителя папы римского в Киеве и ряд деятелей украинской грекокатолической церкви, представителей украинской неканонической церкви. Были среди них и священники, относящиеся к разным религиозным объединениям в США.

Именно вселенский патриарх Варфоломей обладает полномочиями, чтобы признать независимость украинской церкви от Московского патриархата. Соответствующее прошение было направлено ему украинскими властями в апреле. Обращение Киева принято Константинопольским патриархатом к рассмотрению.

В конце июля делегация Вселенского патриархата в Киеве огласила послание от Варфоломея, в котором говорилось, что «конечная цель» Константинопольской церкви — это «дарование украинской церкви автокефалии».


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко