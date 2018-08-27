Пять мифов об автомобилях, которые дорого обходятся владельцам 27.08.2018, 18:30

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За время существования автопрома машины успели обрасти целой кучей мифов.

Некоторые из этих мифов довольно безобидные и даже забавные, однако есть и такие, которые откровенно вредят тем, кто в них верит. Novate.ru развенчиает 5 популярных мифов и заблуждений об автомобилях.

1. Чем выше октановое число бензина, тем лучше

Октановое число бензина показывает, насколько топливо устойчиво к детонации

Многие считают, что если, скажем, в «Жигули» залить 98 бензин, то мощность двигателя повысится. На самом деле – это глубокое заблуждение. Октановое число бензина показывает, насколько топливо устойчиво к детонации. Т.е. чем выше у топлива октановое число, тем более высокую степень сжатия оно может выдержать. Однако, при низкой степени сжатия, как у вышеупомянутых «Жигулей», бензин с высоким октановым числом будет медленнее гореть, и очень большая его часть будет не догорев вылетать в выхлопную трубу. Так как двигатель «Жигулей» изначально рассчитан на использование 92-го бензина, то заправка автомобиля топливом с более высоким октановым числом не просто не имеет смысла, а еще и вредит машине.

2. Все шины нужно менять одновременно

Сегодня цены на «резину» заметно «кусаются»

Это даже не совсем миф, это скорее необязательное условие. Конечно, менять покрышки лучше сразу все. Однако сегодня цены на «резину» заметно «кусаются». Поэтому, если, скажем, одно из колес износилось и требует замены, совсем необязательно покупать целый комплект. Можно купить только два колеса, которые будут аналогичной марки тем, что установлены на машине, и поставить эти колеса на одну ось. Например, если замены требует правое передние колесо, то достаточно заменить две передних покрышки.

3. Выключенный кондиционер экономит топливо

Кондиционер дает нагрузку на двигатель, из-за чего расход топлива увеличивается

Действительно, кондиционер дает нагрузку на двигатель, из-за чего расход топлива увеличивается. И вот практичный водитель в погоне за экономией в жару, вместо того, чтобы включить климатическую установку, просто открывает окна, охлаждая салон набегающим потоком воздуха. Здесь, однако, нужно понимать, что открытые на скорости выше 80 км/ч окна заметно увеличивают сопротивление воздуха, повышая тем самым и расход топлива. Работающий кондиционер увеличивает расход в среднем на 0,5 – 0,7 л/100 км. Открытые же окна способны поднять расход на целый литр на «сотню». Все же на скоростях ниже чем 80 км/ч, например, при движении в городе, аэродинамическое сопротивление практически не влияет на расход топлива, поэтому для городских скоростей этот миф все-таки справедлив.

4. Езда на «нейтрале» помогает сэкономить топливо

Езда на «нейтрале» на самом деле только увеличивает расход топлива

Еще одно довольно укоренившееся заблуждение. При движении на нейтральной передаче двигатель работает на холостом ходу. Для его поддержания необходимо примерно 1,6 л топлива в час работы. Если же двигаясь с бугра не выключать передачу, кинетическая энергия, пытающаяся разогнать автомобиль, будет поддерживать работу двигателя. В таком режиме электроника полностью отключает подачу топлива. Т.е расход при движении в таком режиме равен нулю. Актуально это и для карбюраторных автомобилей, в устройстве карбюратора которых есть специальное устройство – экономайзер принудительного холостого хода, который точно также полностью отключает подачу топлива, при движении накатом с включенной передачей. Таким образом, исключив движения на «нейтрале», можно добиться уменьшения расхода примерно на 1 л/100 км.

5. Опытному водителю электронные помощники только мешают

Электронные системы сегодня являются полноценной частью автомобиля

Бытует мнение, что электронные системы помощи водителю, такие как ABS или ESP, опытному водителю будут только мешать. Мол он и сам может имитировать работу ABS или вырулить из сложного заноса, а вмешательство сторонних систем только усугубляет ситуацию. Все это, конечно же, полная глупость. Современные автомобили настраиваются с учетом установки в них различных электронных систем. Такие системы сегодня являются полноценной частью автомобиля, и без них поведение такой машины на дороге значительно ухудшится. Кроме этого, скорость работы этих систем сегодня настолько высокая, что с ними не сможет сравниться даже профессиональный гонщик, не то что просто «опытный» водитель. Плюс ко всему стоит отметить, что «опыт» еще не значит «мастерство», и большинство водителей попросту не сумеют ничего сделать в экстренной ситуации.