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Навального арестовали на 30 суток

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  • 27.08.2018, 18:45
Алексей Навальный

Российского оппозиционера привлекли к административной ответственности за организацию митинга в конце января.

Тверской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Во время заседания защита Навального сообщила, что в деле 219 страниц, и попросила судью дать ей время для ознакомления — еще двое суток. Судья Дмитрий Стеклиев ходатайство отклонил, но предоставил юристам дополнительные полчаса.

В удовлетворении последующих ходатайств от защиты политика, в том числе о фото- и видеофиксации заседания, а также о прекращении производства, Стеклиев также отказал. Сам Навальный отмечал, что, по протоколу от 22 февраля, его задерживали три раза: «От органов не скрывался, в течение этого полугода даже отбывал наказание в спецприемнике, где уж точно меня можно было отловить», — настаивал оппозиционер.

Навальный отметил, что указан в протоколе как организатор мероприятия. Однако сам считает, что это не он, а те, кто подавал заявки. Кроме того, оппозиционер заявил, что власти Москвы помешали его свободе выражения мнения и собраний.

Навального задержали в субботу, 25 августа. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, это произошло в Москве, на выходе из подъезда, где проживает оппозиционер. При этом ему не сообщили за что именно задерживают, и отобрали телефон. В полиции информацию о задержании не комментировали.

Позже Ярмыш заявила, что Навального задержали в рамках протокола, составленного 31 января. Затем это предположение подтвердил и сам Навальный, опубликовав сообщение в блоге: «Судить меня будут в понедельник за участие в митинге 28 января. Спрашиваю: «А вы чего полгода ждали?» — «А вас все это время полиция разыскивала, но найти не могла».

Утром 27 августа юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал в Twitter фотографию титульного листа дела об административном правонарушении, открытого в отношении Навального 28 января. На фото видно, что оно не закрыто.

После оглашения приговора Жданов пояснил, что с учетом срока задержания арест Навального составит 27 суток: в зачет пойдут два дня в августе и несколько часов в январе.

28 января сторонники Навального в преддверии президентских выборов в разных городах вышли на «Забастовку избирателей». Власти Москвы и Санкт-Петербурга эти акции не согласовывали. По итогам мероприятий в 16 городах были задержаны более 300 участников митингов.


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