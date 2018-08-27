Глава МИД Литвы призвал ЕС вслед за США усилить санкции против России
- 27.08.2018, 19:12
Линас Линкявичюс приветствовал новые санкции США против РФ.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс приветствовал новые санкции США против России и считает, что ЕС должен усилить свои ограничительные меры.
Об этом он написал в Twitter.
«Я приветствую вступление в силу новых санкций США против России за атаку в Солсбери. ЕС также должен всесторонне укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против РФ. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия», - написал Линкявичюс.
Как сообщалось, первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начинает действовать в понедельник, 27 августа.
I welcome additional #US sanctions on #Russia over #SalisburyAttack coming into effect. #EU should also continue to comprehensively strengthen its resilience and introduce further restrictive measures against Russia. Cynical attacks on European soil do have consequences— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 27 августа 2018 г.