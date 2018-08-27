Глава МИД Литвы призвал ЕС вслед за США усилить санкции против России 27.08.2018, 19:12

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Линас Линкявичюс приветствовал новые санкции США против РФ.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс приветствовал новые санкции США против России и считает, что ЕС должен усилить свои ограничительные меры.

Об этом он написал в Twitter.

«Я приветствую вступление в силу новых санкций США против России за атаку в Солсбери. ЕС также должен всесторонне укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против РФ. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия», - написал Линкявичюс.

Как сообщалось, первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начинает действовать в понедельник, 27 августа.