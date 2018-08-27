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Болельщика «Орши» будут судить за надпись на шапке

  • 27.08.2018, 19:23
Фото: tut.by

Милиционеру не понравилась аббревиатура на английском языке.

Жителя Орши обвиняют в разжигании социальной розни в отношении работников милиции. 28 августа в районном суде состоится рассмотрение дела, заседание состоится в закрытом режиме, передает «Белсат».

Суд – это последствия инцидента, который имел место в июне на футбольном матче местной команды с футбольным клубом «Лида». Одному из милиционеров не понравилась надпись на шапке парня – там была аббревиатура на английском языке, значение которой можно перевести как «Все копы – ***».

На требования милиции снять шапку, болельщик не отреагировал, за что и был выведен со стадиона. Однако на этом инцидент не был исчерпан. Милиционеры продолжили настаивать на том, что нежелательную для них надпись нужно убрать. В результате чего мужчину задержали и обвинили в нецензурных высказываниях и неподчинении законным требованиям сотрудников милиции.

Вероятно, что оршанские милиционеры решили раз и навсегда убрать со стадионов оскорбительные для себя надписи, поэтому послали запрос на экспертизу в Витебск. Кроме англоязычной аббревиатуры, правоохранители просили дать оценку еще одной, известной с советских времен.

Согласно заключению эксперта – директора Витебского филиала Международного университета «МИТСО», кандидата исторических наук, доцента Александра Дединкина, упомянутые аббревиатуры содержат информацию, которая направлена на разжигание вражды по социальному признаку.

Соответствующее заключение передали в оршанский суд, а копию направили в Министерство информации для включения аббревиатуры в республиканский список экстремистских материалов.


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