Пять вкусных продуктов для поднятия настроения 27.08.2018, 19:32

1,847

То, что вы едите, в значительной степени сказывается на том, как вы себя чувствуете.

У вас плохое настроение? И даже видео с котиками не спасает? Возможно, вам просто не хватает этих продуктов в рационе, пишет marieclaire.ua.

Яичные желтки

Фото: alison__wu

Яичные желтки — отличный источник витамина D, который является регулятором синтеза серотонина в мозге. Серотонин играет важнейшую роль во множестве процессов и функций мозга, в том числе и «прикладывают руку» к настроению.

Есть один важный нюанс, о котором нужно помнить: не все желтки равны. Яйца от кур на «свободном выгуле» более полезны, так как у птиц есть возможность покидать помещение и наслаждаться солнечными лучами, в которых, собственно, и есть тот самый пресловутый витамин D. Яйца же от их менее счастливых подруг — кур на закрытом содержании — не несут в себе такой пользы.

Шоколад

Фото: hollyt

Неоднократно исследователи приходили к выводу, что потребление черного шоколада уменьшает секрецию кортизола (так называемого «гормон стресса») в краткосрочной перспективе, т.е. в момент, когда вы оказываетесь в критической ситуации. Ученые считают, что это связано с содержанием флавоноидов (антиоксидантов) в этом прекрасном продукте. Может именно поэтому нам так хочется заесть плохое настроение шоколадным мороженым?

Только помните, что флавоноидов больше в черном шоколаде с высоким содержанием какао-продуктов (от 70% и выше), а в молочном и белом их значительно меньше.

Лосось

Фото: spoonforkbacon.com

Лосось — продукт, богатый на омега-3 жирные кислоты, которые не производятся организмом самостоятельно. О пользе омега-3 можно говорить часами, но в контексте нашего вопроса остановимся только на одном пункте: эти кислоты увеличивают выработку серотонина и влияют на активность серотониновых рецепторов. И еще два слова о серотонине. Серотонин — это гормон, который производят наши тела, и который обладает широким спектром когнитивных эффектов, включая контроль настроения.

В отличии от куриных яиц, лосось, который разводят на фермах, и «дикий» лосось имеют одинаковое количество омега-3 жирных кислот, так что смело покупайте рыбу в супермаркете.

Зеленый чай

Фото: nnennaechem

Зеленый чай имеет в своем составе L-Тианин — аминокислоту, которая помогает побороть стресс и чувство тревожности. Тесты на животных показали, что L-Тианин стимулирует выработку серотонина, допамина и ГАМК (сокращение от гамма-аминомасляной кислоты) — веществ, которые напрямую связаны с настроением. Ждем более точных данных и исследований с участием человека.

На Востоке к чаю относятся с особым пиететом, отсюда и чайные церемонии, и предания, и философия застолья. Зеленый чай там считается отличным способом релаксации.

Грибы

Фото: eatingwell.com

Проведем аналогию с яичными желтками — в грибах содержится все тот же «настроенческий» витамин D, который управляет выработкой серотонина. Чем больше грибов, тем лучше настроение (и нет, мы не об этом вовсе).

Эксперты по правильному питанию советуют покупать грибы, которые росли в диких условиях. Как вы уже могли догадаться, все дело в солнце. Если грибы выращивались в темном помещение, то они точно не могут быть хорошим источником витамина D.

Плохое настроение? Бегом в магазин за лососем, черным шоколадом, яйцами, грибами и зеленым чаем!