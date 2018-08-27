Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА 27.08.2018, 19:40

1,132

Дональд Трамп

США и Мексика договорились о двустороннем торговом соглашении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето о новом торговом двустороннем соглашении, сообщает Reuters. Президент Мексики принимал участие в пресс-конференции по телефону, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Заявлению Трампа перед журналистами в Белом доме предшествовала публикация в твиттер. «Большое соглашение с Мексикой», — написал Трамп.

Выступая на пресс-конференции в Овальном кабинете, Трамп заявил, что США и Мексика подпишут новое торговое соглашени, взамен соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которое президент США критиковал еще во время своей предвыборной кампании.

«Мы будем называть это торговым соглашением США и Мексики», — заявил Трамп. По его словам, аббревиатура НАФТА «имеет плохую коннотацию», потому что на протяжении многих лет Соединенные Штаты сильно от этого договора страдали.

Трамп также заявил, что скоро свяжется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить условия соглашения с третьей страной — членом НАФТА. По словам Трампа, если Оттава готова участвовать в справедливых переговорах, то США также готовы к ним.

Важность участия премьер-министра Канады в переговорах подчеркивал в своем Twitter президент Мексики.

«Я беседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о статусе переговоров о НАФТА и о прогрессе, достигнутом Мексикой и США. Я указал на важность его участия в этом процессе с целью успеха трехсторонних переговоров на этой неделе», — написал Энрике Пенья Ньето. Позже он добавил, что достиг соглашения с Трампом.

«Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом. Мексика и Соединенные Штаты достигли коммерческого соглашения. Мы бы хотели, чтобы Канада присоединилась, чтобы подписать трехстороннее соглашение на этой неделе», — написал Ньето.

Министерство иностранных дел Канады предостерегает от окончательных выводов насчет успехе соглашения. «Требуется [еще] подпись Канады», — сообщил в письме Bloomberg представитель МИД Канады Адам Остин. — Мы будем продолжать работать над модернизацией НАФТА».

НАФТА было подписано США, Канадой и Мексикой, документ вступил в силу в 1994 году. Трамп критиковал его и говорил, что оно стимулирует мигрантов приезжать в Соединенные Штаты, чтобы получить там работу, пересмотр соглашения был одним из главных пунктов предвыборных обещаний президента.

После сообщений Трампа и Ньето в Twitter мексиканский песо укрепился на бирже, выросли и акции американских автомобильных компаний, отмечает Bloomberg, так как один из предметов спора между Мехико и Вашингтоном касается пошлин на автомобили, которые американские производители собирают на заводах в Мексике.