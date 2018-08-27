На улицах Барановичей появились листовки «Скажи нет декрету №1» 2 27.08.2018, 19:55

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До начала действия декрета №1 осталось три месяца.

На центральных улицах Барановичей вновь появились листовки от Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Листовки с коротким текстом: «До коли терпеть? Скажи НЕТ декрету №1» призывают жителей города не забывать о петле на шее безработных в виде переделанного декрета №3.

Декрет №1 также противоречит Конституции Республики Беларусь, как и его собрат декрет №3, говорит «Радыё Рацыя» координатор партии по Брестской области Александр Швед:

- Народная Громада призывает вас восстать и сказать: мы против этого декрета. Мы не должны выполнять эти незаконные указы и декреты, которые противоречат Конституции и правам человека. Этот декрет заставляет наших граждан работать почти за миску супа. А людям нужно жить, растить своих детей, обеспечивать свои семьи.

По словам Александра Шведа, этим декретом власть превращает неработающих людей в рабов. До начала действия декрета №1 осталось три месяца.