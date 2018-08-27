В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 11 27.08.2018, 19:56

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На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет.

На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества, на место прибыли специалисты, сообщил РБК зампредседателя «Совета министров» Крыма Игорь Михайличенко.

«В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок», — отметил он.

По словам Михайличенко, в Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии Крыма, управления Роспотребнадзора по республике, представители прокуратуры.

«Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена», — подчеркнул он. Зампредседателя уточнил, что о происхождении вещества возможно будет говорить только после получения результатов исследований.