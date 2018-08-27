Белорус выиграл в покер 1,7 млн евро 2 27.08.2018, 20:12

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Фото: answers.com

Самый известный игрок в «живой» покер из Беларуси Никита Бодяковский добавил к списку побед новый титул.

Белорус выиграл турнир €100,000 Super High Roller серии European Poker Tour в Барселоне, передает belmir.by.

Турнир проходил в течение трех дней, с 25 по 27 августа. В нем приняли участие 54 игрока, включая повторные входы. Каждый из них внес вступительный взнос в 100 тысяч евро.

Наш соотечественник в финале остался один на один с игроком из Ирана Ахадпуром Хангахом. Спустя три раздачи он получил трехкратное преимущество в фишках, а четвертой завершил дело, получив комбинацию из двух пар – королей и двоек.

В результате Бодяковский получил 1 650 300 евро призовых, а Хангах – 1 191 900. Всего же призовой фонд турнира €100,000 Super High Roller составил чуть более 5,2 млн евро.

Нынешняя победа должна передвинуть Никиту в мировом зачете по суммарному выигрышу в «живых» турнирах с 28-го примерно на 22-е место.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.