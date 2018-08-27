Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша макрофина 1 27.08.2018, 20:18

Макрофинансовая помощь ЕС Украине составит 1 миллиард евро.

Соглашение о предоставлении Украине первого транша новой макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий объем которой составляет 1 млрд евро, будет подписано в ближайшее время.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНИАН.

По его словам, стороны достигли прогресса в согласовании условий выделения Украине первого транша.

"Прогресс есть. Условия есть. Я к сожалению, не могу вам их раскрыть до того времени, когда будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", - заявил Точицкий.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена на покрытие финансовых потребностей Украины и в поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

Далее Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи, в котором будут определены условия ее выделения. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее сообщила, что Украина может рассчитывать на выделение первого транша (500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза) после достижения договоренностей с МВФ.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году - 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить лишь 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинской власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.