Богдан Яременко: Украина должна отказаться от политических контактов с властями Беларуси на всех уровнях 2 27.08.2018, 20:34

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Богдан Яременко

Украина не имеет права проигнорировать циничное и шокирующее нарушение прав человека и давление на свободу слова в Беларуси.

Директор фонда «Майдан иностранных дел», руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко прокомментировал запрет выезда из Беларуси фигурантам «дела БелТА».

«В Беларуси пятерым журналистам запретили выезд из страны.

Обычно под надуманными предлогами. Конечно, как средство давления на остатки свободы, мысли и мышления в нашей соседней стране.

Сталинизм, гитлеризм, деспотизм - называйте как хотите - все определения будут правильными. С точки зрения политических прав и свободы слова Беларусь превратилась в концлагерь.

В Киеве собрались на совещание руководители всех дипломатических учреждений Украины - сливки украинской дипломатии.

Убежден, что особенно в это время украинская дипломатия не имеет права проигнорировать или обойти вниманием очередное циничное и шокирующее нарушение прав человека и давление на свободу слова в Беларуси.

Одной из форм реакции должен быть отказ от политических контактов с белорусскими властями на всех уровнях до полного восстановления «статус кво».

Надеюсь, что уважаемое собрание дипломатов не станет причиной для МИД Украины не заниматься внешней политикой», - написал Богдан Яременко на своей странице в «Фейсбуке».