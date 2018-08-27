Работнику МТЗ, которому насчитали 16 тысяч рублей недостачи, урезали сумму выплат 2 27.08.2018, 20:48

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Мужчина не согласен.

На одном из складов Минского тракторного завода выявили недостачу в 27 тысяч рублей. Самую большую сумму — 16 тысяч 250 рублей — должен был выплатить Петр Ловгач, бывший начальник цеха комплектации. После очередного суда мужчине уменьшили долг — сейчас он должен предприятию 10 тысяч рублей. Однако Петр не согласен с этим решением и считает, что «доказать его полную невиновность способна только экспертиза», передает tut.by.

Сейчас суд Партизанского района Минска постановил взыскать с Петра Ловгача 10 тысяч рублей, в остальной части прежнее решение осталось неизменным.

— Вполне логично напрашивается вопрос, а кто будет погашать оставшуюся сумму и на каком основании отказали в проведении бухгалтерской экспертизы? — задается вопросом мужчина.

Общая сумма ущерба составляет более 35 тысяч рублей. Дело в том, что похожая история на МТЗ уже была: тогда служба безопасности завода при проверке в начале ноября прошлого года выявила пропажу 272 рычагов со щеткой на общую сумму 7917,92 рубля. Факт хищения деталей установить не удалось, так как камер видеонаблюдения на складе нет. При проверке опросили некоторых работников склада, однако причину образования недостачи никто не объяснил. Позже в МТЗ нашли еще две недостачи: в одном из складов на 404 рубля, во втором — на 27 тысяч.

Петр Ловгач просил суд первой инстанции назначить бухгалтерскую экспертизу. Однако мужчина получил отказ. По его мнению, «предыдущие инвентаризации проходили с нарушением». Мужчина поднял вопрос о необходимости перепроверки и проведении независимого аудита. Однако просьбу не удовлетворили.

Напомним, ранее руководство завода объясняло, что раз добровольно выплачивать недостачу работники склада отказались, взыскать необходимую сумму с них можно только через суд.