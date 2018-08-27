Я не сразу стал диссидентом…1
- Дмитрий Шагиахметов, Facebook
- 27.08.2018, 20:55
В эти дни - пятьдесят лет тому - отец пришел домой и произнес: «Мы оккупировали Чехословакию».
Мы - оккупанты?!
А по радио говорят - "братская помощь братскому народу". Я, семиклассник, охренел!
...Я не сразу стал диссидентом. Я всегда был и доверчив, и "постепеновец": "Мы же сможем и улучшить, и сделать так, чтобы все было - по-честному! Справедливо!"
Однако, первая заноза - прилетела от отца, ответившего версии ТАСС: "Нет. Врете. Мы просто ОККУПИРОВАЛИ Чехословакию. Нам - не понравилось, как они хотят жить дальше..."
(Между прочим, это было в сибирской глубинке, в кузбасской деревне, где он был завучем в местной деревенской школе. О, как поздно, потеряв, мы вслушиваемся и ценим своих отцов!)
* * *
...Я очень долго старался не "выходить на баррикады".
Не скандалить - насовсем!
Но они - заставили.
...Нельзя оставаться честными - с самими собой! - и не выходить на баррикады против оккупантов.
Раньше оккупировавших соседние народы, нынче - нас.
...Они, повязавшие нынче на Лобном месте тех, кто напомнил о вероломстве СССР против Чехословакии полвека тому назад - подтвердили:
- Они наследники.
И тех, кто вводил войска в Афганистан.
И тех, кто стрелял в Прибалтике.
И тех, кто... Куда мы еще - лезли и пакостили?...
Нельзя против них не выходить на баррикады!
P.S. Очень не сразу, постепенно я согласился с Новодворской.
Вырос и поумнел. Дорос до ее оценок.
(Между прочим, одно из первых интервью с ней - в ЛЕГАЛЬНОЙ российской газете - было у нас. Кузбасская "Наша газета". Самое начало 1990-го года).
...Мы выросли и поняли: оккупантов нельзя заставить не стрелять.
Ни в тех, кого они до этого объявляли друзьями
Ни в свой, оккупированный, народ.
Дмитрий Шагиахметов, Facebook