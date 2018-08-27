Я не сразу стал диссидентом… 1 Дмитрий Шагиахметов, Facebook

27.08.2018, 20:55

ДМИТРИЙ ШАГИАХМЕТОВ

В эти дни - пятьдесят лет тому - отец пришел домой и произнес: «Мы оккупировали Чехословакию».

Мы - оккупанты?!

А по радио говорят - "братская помощь братскому народу". Я, семиклассник, охренел!

...Я не сразу стал диссидентом. Я всегда был и доверчив, и "постепеновец": "Мы же сможем и улучшить, и сделать так, чтобы все было - по-честному! Справедливо!"

Однако, первая заноза - прилетела от отца, ответившего версии ТАСС: "Нет. Врете. Мы просто ОККУПИРОВАЛИ Чехословакию. Нам - не понравилось, как они хотят жить дальше..."

(Между прочим, это было в сибирской глубинке, в кузбасской деревне, где он был завучем в местной деревенской школе. О, как поздно, потеряв, мы вслушиваемся и ценим своих отцов!)

* * *

...Я очень долго старался не "выходить на баррикады".

Не скандалить - насовсем!

Но они - заставили.

...Нельзя оставаться честными - с самими собой! - и не выходить на баррикады против оккупантов.

Раньше оккупировавших соседние народы, нынче - нас.

...Они, повязавшие нынче на Лобном месте тех, кто напомнил о вероломстве СССР против Чехословакии полвека тому назад - подтвердили:

- Они наследники.

И тех, кто вводил войска в Афганистан.

И тех, кто стрелял в Прибалтике.

И тех, кто... Куда мы еще - лезли и пакостили?...

Нельзя против них не выходить на баррикады!

P.S. Очень не сразу, постепенно я согласился с Новодворской.

Вырос и поумнел. Дорос до ее оценок.

(Между прочим, одно из первых интервью с ней - в ЛЕГАЛЬНОЙ российской газете - было у нас. Кузбасская "Наша газета". Самое начало 1990-го года).

...Мы выросли и поняли: оккупантов нельзя заставить не стрелять.

Ни в тех, кого они до этого объявляли друзьями

Ни в свой, оккупированный, народ.

Дмитрий Шагиахметов, Facebook