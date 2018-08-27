Журналист Дмитрий Бобрик стал подозреваемым по «делу БелТА» 27.08.2018, 20:57

Дмитрий Бобрик

До прошлой пятницы он был свидетелем.

27 августа в Следственный комитет вызвали подозреваемых по "делу БелТА". Большинство из них получили постановления о временном ограничении права на выезд из Беларуси.

Как информирует портал Tut.by, это — редакторы новостей портала Галина Уласик и Анна Калтыгина, журналист Анна Ермаченок, главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина, журналист Татьяна Коровенкова, а также Павлюк Быковский, корреспондент Deutsche Welle. Редактор Tut.by Дмитрий Бобрик стал подозреваемым по "делу БелТА". До прошлой пятницы он был свидетелем. Ему также ограничили выезд.

Для главного редактора портала Tut.by Марины Золотовой выезд за границу не ограничен.

Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА. 7 августа прошли обыски в офисах БелаПАН, Tut.by. Были задержаны восемь человек: Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок, Татьяна Коровенкова, Павлюк Быковский, Алексей Жуков, Ирина Левшина. Всех их затем освободили.