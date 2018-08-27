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Как в Минске до 6 утра смотрели за киберспортом

  • 27.08.2018, 21:03
Фото: tut.by

Мероприятие посетило около 700 человек.

Белорусская киберспортивная организация Zubar Gaming совместно с MITGAMING и сетью кинотеатров КиноМинска провели совместный просмотр чемпионата мира по Dota 2 — The International 2018, передает tut.by.

Мероприятие посетило около 700 человек, люди разных возрастов, профессий, которых объединяло одно - истинная любовь к игре. В зале царила потрясающая энергетика - казалось, собралась одна большая семья, иногда люди болели так громко, что киномеханику приходилась прибавлять звук!

Сам турнир проводился в городе Ванкувер, Канада. На чемпионат были приглашены 16 сильнейших команд со всего мира.

В финале встретились китайский коллектив LGD.PSG, победу которому пророчили все букмекерские конторы и "темные лошадки" турнира команда - "OG", которая прошла огонь и воду (перед самым двое основных игроков "OG" покинули команду и перешли в другой, за что организаторы турнира лишили "OG" прямого приглашения на турнир. Ей пришлось начинать с нуля - искать замену, проходить открытые и закрытые квалификации, где нет права на ошибку.

Команда OG, одержав волевую победу со счетом 3-2, завоевала главный трофей - "Аегис" (кубок в виде щита), а также звание чемпионов мира и внушительную сумму в размере 11 миллионов долларов.

Одной трансляцией все не ограничивалось - в перерывах между играми посетителей ждали много интересных вещей, включая Secret Shop, в котором фанаты игры могли приобрести тематическую сувенирную продукцию, аквагрим, фотозона с уникальной фотобудкой и игровая зона. Кроме этого, любой из посетителей мог поучаствовать в тематической викторине.

Несмотря на то, что мероприятие длилось семь часов до самого утра, никто из зрителей так и не сомкнул глаз, финал этого года уже называют зрелищным за всю историю проведения турнира.


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