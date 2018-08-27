Школьник из Петрикова в Стокгольме поборется за приз в $15000 27.08.2018, 21:13

Павел Шляга

Павел Шляга представит Беларусь в финале международного юниорского водного конкурса «Stockholm Junior Water Prize».

Учащийся 11 класса гимназии г. Петрикова Павел Шляга представит Беларусь в финале международного юниорского водного конкурса «Stockholm Junior Water Prize», который пройдет с 26 августа по 1 сентября в г. Стокгольм (Швеция), передает gomel.today.

Этот международный молодежный форум проводится в Швеции ежегодно, начиная с 1991 года, в рамках Всемирной Недели Воды. Конкурс проходит под патронажем наследницы престола крон-принцессы Виктории. В финале выступят школьники из 30 стран мира, у каждого — свой уникальный проект по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов планеты.

Павел Шляга представит Беларусь с научной работой «Определение цвета, цветности и мутности воды». В марте 2018 года он участвовал в национальном отборе, организатором которого является Республиканский центр экологии и краеведения. По решению оргкомитета и экспертного жюри проект Павла был выбран из 80 исследовательских работ для участия в заключительном этапе конкурса в Стокгольме.

Цель Стокгольмского юниорского водного конкурса — организация и проведение творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в области охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, выявления и устранения источников загрязнения водных объектов, изучения и сохранения водных сообществ. Автор лучшего проекта получит главный приз — хрустальную скульптуру капли воды, денежный гонорар в размере 15000 долларов США победителю и 3000 долларов США его учебному заведению.

Исследование Павла Шляги касается темы мониторинга качества воды. С помощью авторской методики он предлагает давать первичную характеристику воды и степень ее загрязнения, не прибегая к услугам специализированных служб. Над своим проектом школьник работал больше двух лет — сконструировал прибор из вторичного сырья, разработал и апробировал специальную таблицу для определения мутности и окраски воды, написал компьютерную программу.

По словам Павла, актуальность работы состоит в том, что первичный анализ воды можно выполнить без химических реактивов, дорогостоящего оборудования и специальной подготовки. К тому же, методика проста в использовании и может применяться в полевых или домашних наблюдениях.

На основании договоренности со Стокгольмским Международным Водным Институтом с 2010 года Республиканский центр экологии и краеведения является национальным координатором конкурса на территории Республики Беларусь и организует участие белорусской делегации во Всемирной Неделе Воды. Финансирование поездки осуществляется унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь», которое также активно поддерживает проведение национального этапа конкурса.