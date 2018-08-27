Белорусский безвизовый режим не действует на большую часть транзитных пассажиров 1 27.08.2018, 22:00

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Безвизовый режим не действует на транзитных пассажиров, которые через Минск добираются в российские города.

Время между перелетами, которое они планируют для прогулки по белорусской столице, они вынуждены проводить в транзитной зоне минского аэропорта, пишет euroradio.fm.

В такой ситуации на днях оказались двое иностранцев, летевших в Москву транзитом через Национальный аэропорт "Минск". Они запланировали 6-часовую пересадку, чтобы съездить в город. Но по прилету в столицу Беларуси, после прохождения паспортного контроля, их предупредили, что им нельзя покидать трансферную зону, иначе они не смогут попасть обратно на самолет.

В Пограничном комитете пояснили: причина именно в том, что иностранцы летели через Минск транзитом в Москву. Таких пассажиров безвизовый режим не затрагивает:

"Для транзитных пассажиров, летающих через Беларусь в Российскую Федерацию, безвизовый режим не действует. "Безвиз" распространяется на тех иностранцев, которые хотят им воспользоваться с целью посещения Беларуси. Он действует для тех граждан, которые прибывают через Национальный аэропорт "Минск" и уезжают и через него в третьи страны относительно Союзного государства. Все это связано с тем, что пограничный контроль на вылет из Беларуси в Россию со стороны пограничной службы не осуществляется, поэтому транзитные пассажиры не могут воспользоваться нашим "безвизом" и выйти в город. Для этого нужна хотя бы транзитная виза".

30-дневный безвизовый режим для иностранцев начал действовать в Беларуси с 27 июля. Москва после прекращения авиасообщения между Россией и Украиной — это основное направление транзита через минский аэропорт. Оказалось, что белорусский безвизовый режим очень "разборчив" и делает исключение для этой значительной части трансферных пассажиров. Хотя, казалось бы, что может быть лучше, чем туристы, которые приезжают в страну на пару часов, отовариваются, обедают и летят дальше?

Лучше пусть сидят в аэропорту!