Минфин РФ расписался в бессилии спрогнозировать курс рубля 2 27.08.2018, 22:19

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Власти России признали влияние санкций США на курс российского рубля.

Курс рубля предугадать невозможно, заявил в понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, непредсказуемость российской валюты, подешевевшей на 20% за 4 месяца, связана с тем, что ее движения зависят от внешних факторов, спрогнозировать которые нельзя, передает finanz.ru.

"Вы никогда не угадаете, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут", - перечислил Силуанов.

Кроме того, влияет ставка Федеральной резервной системы США и "настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов", сказал министр.

Он добавил, что власти разработали пакет мер на случай, если США запретят иностранным инвесторам покупать российский госдолг, не уточнив, в чем они заключаются.

Тремя днями ранее Силаунов утверждал, что политика Минфина направлена на прогнозируемость и стабилизацию рубля в любых условиях.

Для этого, по словам министра, власти скупают валюту на МосБирже в рамках бюджетного правила, конвертируя в доллары, евро и фунты стерлингов все доходы от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

"Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры", - говорил Силуанов по итогам встречи с представителями крупного бизнеса, которым государство грозило выставить счет на 500 млрд рублей.

В июле же, представляя в ГосДуме "Основные направления бюджетной политики" до 2024 года Силуанов признал, что скупка валюты, на которую Минфин планирует потратить 2,74 триллиона рублей в текущем году и 3,42 триллиона - в следующем, направлена на то, чтобы не допустить нежелательного укрепления рубля.

"Будет 100 долларов (за баррель) - курс, помните, был 30 с небольшим рублей за доллар. Нужны нам сейчас такие соотношения, такие колебания? Наверное, нет", сказал Силуанов.

На деле Минфин занимается открытой игрой против рубля и по сути является "главным медведем на российском валютном рынке", говорит директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

По данным ЦБ, за первое полугодие Россия заработала дополнительно 15,1 млрд долларов на экспорте нефти, на 5,3 млрд выросли поступления от продажи газа, на 7,9 млрд долларов - от нефтепродуктов.

Эту сумму - 28,2 млрд долларов - в полном объеме изъял в резервы Минфин через валютные интервенции (28,3 млрд долларов за январь-июнь).

Валютные доходы прошли мимо экономики, населения и других участников рынка, а в результате даже до объявления санкций против "Русала", в начале апреля, рубль стоил столько же, сколько и летом 2017 года (56-57 рублей за доллар), хотя нефть с тех пор подорожала в 1,8 раза - с 44 долларов до почти 80 долларов за баррель.

"Мы имеем управляемую девальвацию, которую монетарные власти используют как защитный механизм от санкций и как инструмент для пополнения бюджета", - говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

Деньги нужны правительству в преддверии запланированных масштабных проектов, озвученных президентом, говорит Дроздов. По оценке Росбанка, задача войти в топ-5 экономик мира, озвученная Владимиром Путиным в 6-й раз за последние 11 лет, будет стоить 20 триллионов рублей.

По оценке правительства, потребуется 25 триллионов, из которых 8 еще предстоит найти.