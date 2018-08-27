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Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в белорусской армии

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  • Вероника Белова, «Салiдарнасць»
  • 27.08.2018, 22:23
  • 1,915

И дело даже не в дедовщине.

Показательный эпизод произошел во время суда по делу погибшего в армии рядового Александра Коржича.

Вот уже третью неделю идет судебное разбирательство, выступили более 50 человек, а все новые и новые подробности процесса продолжают шокировать. Оставим в стороне рассказы про издевательства, через которые пришлось пройти солдатам: тут сложно что-то комментировать, оставаясь безэмоциональным. Опять же руководители военного ведомства могут сказать, что это частный эпизод одной конкретной части, произошедший по вине неких плохо воспитанных родителями парней.

Но есть в этом деле и другие нюансы, которые показывают, какой бардак творится в нашей армии. Например, эпизод с пропажей затвора автомата.

Вот, что рассказывает одни из свидетелей-военослужащих.

Затвор от автомата пропал утром, когда солдаты пошли на завтрак, сложив оружие возле столовой. Охранять автоматы поставили двух человек.

— Вяжевич и Барановский забрали автомат, а потом показали затвор, сказали, что отдадут его командиру роты, — говорит свидетель.

— А вы что? — уточняет прокурор.

— Ну, что я? Отдадут, так отдадут, — отвечает Виктор Викторчик.

Более того позже оказалось, что похититель попытался выменять затвор на смартфон у заместителя командира роты.

— Ко мне пришел Барановский и сказал: «У меня есть то, что нужно вам, а у вас то, что мне». Грубо говоря, у него был затвор, у меня телефон, — вспоминает тот.

Вот такая вот удивительная история.

Вы меня, конечно, простите, но мне кажется, не надо быть военным экспертом, чтобы сделать соответствующие выводы о нашей армии и ее боеготовности.

Ведь получается, что в военной части можно спокойно украсть автомат. Да и как не украсть, если целую груду оружия просто сложили перед столовой, поставив кого посторожить? Более того, можно даже потом шантажировать украденным затвором командира, а после и вовсе выменять его на смартфон. Ничего не скажешь: обороноспособность нашей армии во всей красе!

И это только один маленький эпизод, случайно всплывший на волне разбирательств по совсем иному поводу! А таких эпизодов, думается, не один и не два.

Так скажите, какой вообще смысл в такой армии? И почему за это должны гибнуть наши дети?

Вероника Белова, «Салiдарнасць»


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