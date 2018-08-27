В Польше появятся дополнительные консульские учреждения Украины 27.08.2018, 22:30

Украина планирует открыть дополнительные консульские учреждения в Польше, в частности, во Вроцлаве.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает “БизнесЦензор”.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть дополнительные консульские учреждения, в частности, во Вроцлаве", - сказал Дещица.

По словам посла, это связано с увеличением количества украинцев, посещающих город.