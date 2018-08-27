Как живет последний дом-коммуна в Беларуси 27.08.2018, 22:41

За домом в Костюковке закрепилось название «бардак».

Сегодня Костюковка – микрорайон Гомеля. Раньше это было рабочее поселение, образовавшееся около завода имени Сталина, построенного в 1933-м году. Здесь сохранилось много советского наследия. Но наиболее впечатляют довоенные дома-коммуны, построенные именно для работников завода.

Идеологи социализма доказывали, что и работа, и жизнь должны быть коллективные. Поэтому в таких домах были общие кухни и туалеты, баня и столовая. В Костюковке за зданием дома-коммуны закрепилось название Кильдым, что на блатном жаргоне означает «бардак».

Как живут люди в последнем доме-коммуне Беларуси - смотрите в репортаже «Белсата».