Андрей Сидоренко: Первым на белорусской земле встретил Сашу Прокопенко - шесть кабаков за вечер 27.08.2018, 22:57

Андрей Сидоренко

Первый тренер хоккейной сборной Беларуси рассказал о знакомстве со знаменитым белорусским футболистом.

Первый тренер национальной хоккейной сборной Андрей Сидоренко, вернувшийся к работе с командой 22 года спустя, в ностальгическом интервью "Прессболу" рассказал о знакомстве со знаменитым белорусским футболистом Александром Прокопенко.

- Когда вы приехали в Минск, в "Динамо" играли сплошь привозные хоккеисты…

- Меня поселили в динамовское общежитие напротив КГБ. И знаете, кого я первым встретил на белорусской земле? Сашу Прокопенко. Знать не знал, кто такой. А он так просто: "Привет, меня Саня зовут. Поехали…" Ну мы и поехали — шесть кабаков за вечер. Я еще подумал: "Нормальный город". Мы здорово дружили с футболистами, они славные ребята — Коля Павлов, Юра Пудышев...

- Успехи у них были куда весомее, чем у одноклубников-хоккеистов.

- Вы сказали, что было много привозных. Их привез Виталий Иванович Стаин. Хоккеисты были хорошие. Лидер — Володя Семенов, царство ему небесное. Ненавидел проигрывать. Но беда в том, что своих ребят тогда было очень мало. В чем была сила немосковских команд, скажем, горьковского "Торпедо" или "Трактора"? Там играли доморощенные хоккеисты, которые чувствовали особую ответственность перед родными болельщиками. А здесь все из разных городов и разные цели преследовали.

- Но потом у нас появилась замечательная плеяда молодых игроков — тех, с кем вы проводили первые матчи в истории суверенного хоккея. Кстати, как считаете, какое место в чемпионате СССР смогли бы занимать Андриевский и компания, если бы Союз не развалился?

- Думаю, за место в шестерке боролись бы. А может, и за тройку. Команда действительно была очень неплохая.