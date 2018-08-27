Экономист: Санкционный удар по российской экономике отразится и на белорусской 1 27.08.2018, 23:45

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Российские власти готовятся к жесткой экономической изоляции.

Западные компании активно избавляются от российских ценных бумаг. Санкции США, введенные в ответ на отравление семьи Скрипалей, сегодня вступили в действие. Финансовый сектор России замер в ожидании новой, второй волны ограничений. Как американские санкции повлияют на российскую экономику? И отразятся ли они на Беларуси?

«Правительство Российской Федерации в нарушение международного права использовало химическое оружие против своих собственных граждан», – так введение новых санкций против России обосновал Государственный департамент США. Соответствующее постановление американское правительство приняло 24 августа, а в силу санкции вступили сегодня.

«У России возникают проблемы с поставками вооружений на внешние рынки […] Есть риск потерять крупные заказы от 3 до 5 миллиардов. Это серьезный удар. От трети до половины заказов на внешние рынки могут быть сорваны. Но повторюсь, что главный удар придется по простым россиянам, по налогоплательщикам», – комментирует «Белсату» ситуацию экономист из Москвы Владислав Жуковский.

Закон 1991 года о нераспространении химического и биологического оружия послужил основанием наказать Россию за использование газа «Новичок» в Великобритании. Вашингтон запретил выдавать России кредиты, а также продавать товары и услуги для российского оборонного сектора. От Москвы требуют прекратить разработку химического оружия и допустить на химические заводы международных инспекторов.

Если это не будет сделано, уже через три месяца президент США может ввести еще более жесткие санкции.

Вероятность такого сценария очень высока. Российские власти давно готовятся к жесткой экономической изоляции и накапливают деньги – говорит эксперт. По мнению экономиста Владислава Жуковского:

«Рост облагаемой налогом базы приведет к тому, что в ближайшие годы из кармана россиян и бизнеса заберут 3,7-4 триллиона рублей. Плюс повышаются разного рода государственные взыскания и акцизы на топливо, алкоголь, табачную продукцию, проводится налоговый маневр в нефтяной отрасли».

Благополучие генералов, чиновников и нефтяников от американских санкций не пострадает – убеждает эксперт. Армия живет за счет налогов. А вот те, с кого налоги собирают, – то есть обычные граждане – обеднели.

Вторая волна санкций замедлит не только российскую экономику.

«Если будет запрет на покупку российского государственного долга, если будет введен запрет на сотрудничество американских банков с российскими государственными банками, то это будет болезненный удар по российской экономике и это может отразиться на нашей экономике», – считает финансовый аналитик Вадим Иосуб (Минск).

В начале августа, когда стало известно о подготовке новых санкций против Кремля, российский рубль упал по отношению к доллару до самой низкой за последние годы отметки. Падение российского рубля делает белорусскую продукцию менее привлекательной на восточном рынке. Платежеспособный спрос россиян также падает. Однако смогут ли белорусские производители найти новые рынки?

«Надо соответствовать европейским стандартам, нужно получать соответствующие сертификаты, нужно соответствовать соотношению цена – качество. Надо жестко конкурировать, заниматься маркетингом – а это то, чего большинство наших государственных предприятий в принципе не умеет», – объясняет Вадим Иосуб.

Белорусское руководство уже более 10 лет заявляет о том, что зависимость от российского рынка опасна. При этом предприятия по-прежнему остаются в государственных руках и по-прежнему производят продукцию в надежде, что Лукашенко договориться с Путиным и продаст ее в Россию. Кремль же, очевидно, сворачивать с курса на международную изоляцию не собирается.