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«Мы творим историю»: зачитано последнее обращение Джона Маккейна

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  • 28.08.2018, 7:34
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Джон Маккейн

В своем политическом завещании сенатор призвал Америку помнить о миссии борьбы за свободу.

В понедельник в Аризоне бывший менеджер избирательной кампании сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис, выступая в качестве представителя семьи Маккейн, прочитал вслух текст последнего письма сенатора, сообщает «Голос Америки».

«Это слова Джона», - сказал он.

«Мои соотечественники, которым я с благодарностью служил в течение 60 лет, и особенно мои дорогие жители Аризоны! Благодарю вас за привилегию служить вам, и за службу в форме и на политическом поприще, которая позволила мне прожить жизнь с пользой.

Я старался служить нашей стране с честью. Я допускал ошибки, но, надеюсь, моя любовь к Америке возобладает над ними. Я часто замечал, что я самый счастливый человек на Земле. Я чувствую это даже сейчас, готовясь к завершению своей жизни. Я любил свою жизнь – во всех ее проявлениях. У меня были опыт, приключения, дружба, которых хватило бы на 10 жизней, и я так благодарен за это. Как и у большинства людей, у меня есть сожаления. Но я бы ни за что не поменял свой самый лучший или самый плохой день на наилучший день другого человека.

Я обязан этим чувством любви своей семьи. Ни у одного другого человека никогда не было более любящей жены или детей, которыми бы он гордился больше, чем я. Я также обязан Америке за связь с ее идеями: свободой, правосудием и уважением к достоинству всех людей, которые приносят больше удовлетворения, чем мимолетные радости жизни. Наше самосознание и чувство значимости не были ограничены, но расширены служением благим делам, которые были гораздо больше нас самих.

Соотечественники, эта связь означала для меня гораздо больше, чем любая другая. Я жил и умер гордым американцем. Мы являемся гражданами самой большой в мире республики, страной идеалов, а не крови и земли. Нам повезло – и мы являемся подарком судьбы для человечества, когда защищаем и продвигаем эти идеалы дома и в мире. Мы помогли освободить гораздо больше людей от тирании и нищеты, чем кто-либо в истории, и в процессе мы приобрели богатство и влияние.

Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с родоплеменным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем нашу славу, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы разрушать их; когда сомневаемся в силе наших идеалов, а не полагаемся на то, что они станут великой силой перемен, каковой они всегда являлись.

Мы – 325 миллионов упрямых, шумных людей. Мы спорим и конкурируем, а иногда даже оскорбляем друг друга в наших громких дебатах. У нас всегда было гораздо больше общего друг с другом, чем противоречий. Если только мы это помним, и исходим из того, что мы все любим нашу страну, мы сможем пережить эти сложные времена. Мы выйдем из них сильными, как это бывало и раньше.

Десять лет назад мне выпала честь признать поражение на президентских выборах. Я хочу закончить свое прощание с вами с искренней верой в американцев, которую я так сильно прочувствовал в тот вечер. Во мне до сих пор сильно это чувство.

Не отчаивайтесь из-за наших нынешних трудностей. Мы всегда верим в потенциал и величие Америки, поскольку ничто не вечно. Американцы никогда не опускают руки, мы никогда не сдаемся, никогда не прячемся от истории. Мы творим историю. Прощайте, мои соотечественники, да благословит вас Бог, и благослови Бог Америку».


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