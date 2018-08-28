Азаренко вышла во второй круг US Open 11 28.08.2018, 7:41

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Белорусская теннисистка успешно преодолела 1-й раунд открытого чемпионата США.

В стартовом матче US Open 29-летняя Виктория Азаренко (№ 80 рейтинга WTA), получившая wild card в основную сетку турнира, победила 20-летнюю словацкую теннисистку Викторию Кужмову (№ 56 WTA) — 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 28 минут, сообщает tut.by.

Азаренко — Кужмова — 6:3, 7:5

Эйсы 8−7.

Двойные ошибки 2−2.

Попадание первой подачи 73% (48 из 66) — 58% (38 из 66).

Выигрыш первой подачи 83% (40 из 48) — 71% (27 из 38).

Выигрыш второй подачи 39% (7 из 18) — 50% (14 из 28).

Выходы к сетке 82% (9 из 11) — 57% (4 из 7).

Реализация брейк-пойнтов 67% (2 из 3) — 0% (0 из 2).

Активно выигранные очки 22−32.

Невынужденные ошибки 12−28.

Все выигранные очки 72−60.

Во 2-м раунде соперницей Виктории Азаренко станет 24-летняя уроженка Москвы Дарья Гаврилова (№ 24 рейтинга WTA), в стартовом матче разгромившая 21-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо — 6:0, 6:0.

В 2012 и 2013 годах Виктория Азаренко добиралась до финала US Open, где оба раза уступила 6-кратной победительнице этого турнира американке Серене Уильямс. На нынешнем турнире Серена Уильямс (№ 26 WTA) стартовала с победы над Магдой Линетт (№ 60 WTA) из Польши — 6:4, 6:0.

В основной сетке женского одиночного турнира выступают еще три белорусские теннисистки.

Накануне в матче 1-го круга US Open Вера Лапко (№ 72 рейтинга WTA) победила украинку Катерину Бондаренко (№ 86 WTA) — 6:3, 6:3. Во 2-м раунде соперницей Веры Лапко станет Элизе Мертенс (№ 15 WTA, Бельгия).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, впервые в карьере ворвавшаяся в топ-20 мирового рейтинга, в 1-м круге сразится с американкой Даниэле Коллинз (№ 37 рейтинга WTA).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 33 WTA) начнет выступление в открытом чемпионате США против швейцарки Белинды Бенчич (№ 38 WTA).