Азаренко вышла во второй круг US Open

Азаренко вышла во второй круг US Open11
- 28.08.2018, 7:41
Белорусская теннисистка успешно преодолела 1-й раунд открытого чемпионата США.
В стартовом матче US Open 29-летняя Виктория Азаренко (№ 80 рейтинга WTA), получившая wild card в основную сетку турнира, победила 20-летнюю словацкую теннисистку Викторию Кужмову (№ 56 WTA) — 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 28 минут, сообщает tut.by.
Азаренко — Кужмова — 6:3, 7:5
Эйсы 8−7.
Двойные ошибки 2−2.
Попадание первой подачи 73% (48 из 66) — 58% (38 из 66).
Выигрыш первой подачи 83% (40 из 48) — 71% (27 из 38).
Выигрыш второй подачи 39% (7 из 18) — 50% (14 из 28).
Выходы к сетке 82% (9 из 11) — 57% (4 из 7).
Реализация брейк-пойнтов 67% (2 из 3) — 0% (0 из 2).
Активно выигранные очки 22−32.
Невынужденные ошибки 12−28.
Все выигранные очки 72−60.
Во 2-м раунде соперницей Виктории Азаренко станет 24-летняя уроженка Москвы Дарья Гаврилова (№ 24 рейтинга WTA), в стартовом матче разгромившая 21-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо — 6:0, 6:0.
В 2012 и 2013 годах Виктория Азаренко добиралась до финала US Open, где оба раза уступила 6-кратной победительнице этого турнира американке Серене Уильямс. На нынешнем турнире Серена Уильямс (№ 26 WTA) стартовала с победы над Магдой Линетт (№ 60 WTA) из Польши — 6:4, 6:0.
В основной сетке женского одиночного турнира выступают еще три белорусские теннисистки.
Накануне в матче 1-го круга US Open Вера Лапко (№ 72 рейтинга WTA) победила украинку Катерину Бондаренко (№ 86 WTA) — 6:3, 6:3. Во 2-м раунде соперницей Веры Лапко станет Элизе Мертенс (№ 15 WTA, Бельгия).
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, впервые в карьере ворвавшаяся в топ-20 мирового рейтинга, в 1-м круге сразится с американкой Даниэле Коллинз (№ 37 рейтинга WTA).
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 33 WTA) начнет выступление в открытом чемпионате США против швейцарки Белинды Бенчич (№ 38 WTA).