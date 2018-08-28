Moody's: Хронические проблемы России обострятся из-за санкций 1 28.08.2018, 7:45

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Особенно чувствительным будет второй раунд «сокрушительных» санкций.

Новые американские санкции против России вряд ли приведут к значительным кредитным последствиям, учитывая их ограниченный масштаб и дублирование прошлых санкций США. Такого мнения придерживаются аналитики Moody's в своем новом докладе, сообщает РБК.

Впрочем, они же предупреждают, что в Конгрессе США обсуждаются гораздо более серьезные санкции против России, которые могут «усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных и частных банков».

С понедельника, 27 августа, начали действовать санкции США против России, введенные в ответ на инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вашингтон считает Москву виновной в инциденте, в Кремле обвинения отрицают.

Новые санкции подразумевают запрет для экспорта в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность». Как отмечается в докладе Moody's, новый запрет сократит будущий экспорт американских товаров в Россию на сотни миллионов долларов, что в сравнении с общим экспортом ($12,6 млрд в 2017 году) не так много. Кроме того, новые запреты накладываются на санкции введенные еще экс-президентом США Бараком Обамой.

США не ограничатся одним раундом санкций из-за «дела Скрипаля», если Москва не выполнит условия Вашингтона. Речь идет, в частности, о допуске в Россию международных экспертов по химоружию. Россия, скорее всего, не выполнит условий и подпадет под новые санкции, считают в Moody's. Аналитики ожидают, что санкции Белого дома будут менее жесткими, чем ограничения, которые готовят в Конгрессе. В начале августа в Конгрессе представили законопроект о защите от «агрессии Кремля» (DASKAA), который предполагает санкции против крупных российских госбанков и госдолга.

«Сильные стороны кредитной политики России — бюджет и внешнее финансирование — помогут правительству отреагировать на возможно более серьезные санкции <...>, но строгие и широкие санкции вероятно будет иметь более негативное влияние на банковскую систему и рост, особенно через каналы доверия и инвестиции», — говорится в докладе.

Негативные эффекты скажутся сначала на денежно-кредитной политике, Банк России может замедлить снижение процентной ставки или даже повысить ее из-за риска роста прогноза по инфляции и ослабления рубля.

«Подводя итоги, потенциально более строгие санкции увеличат риск того, что среднесрочный рост России будет сдерживаться такими структурными факторами, как хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазового сектора и высокий уровень бедности и неравенства», — заключают аналитики.