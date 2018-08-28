Развилка 1 Юрий Христензен

28.08.2018, 7:59

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Фото: AP

А ведь Кремлю предлагали выбор.

Отказ от свободы всегда приводил к схожим результатам.

Кремлю предлагали на выбор:

- замена российских прокси-войск на Донбассе на международные силы и снятие основной части санкций;

- поэтапное ужесточение санкций с целью повысить стоимость вооруженной агрессии против Украины.

К обоим предложениям прилагались простые и понятные требования пореже мелькать в новостях с причастностью к терроризму, вмешательству в выборы, применению БОВ и другим привычным для кремлевских спецслужб вещами.

Выбор был сделан еще осенью прошлого года. Был проведен сугубо бухгалтерский расчет, который показал - увеличение пенсионного возраста и повышение фискального давления на бизнес поможет российской экономике выжить в условиях новых санкций. Также исследовалась возможность введения валютных ограничений и замена вкладов населения облигациями Госзайма. Вариант отказа от агрессивной политики не обсуждался в принципе.

По совокупности преступлений у обитателей Кремля не осталось способа откатить назад. Они мыслят категориями либо - либо. Либо им удастся разрушить демократии и их союзы, отвечающие за соблюдение норм международного права, либо они рано или поздно все они окажутся в Международном суде в Гааге. Любой компромиссный вариант рассматривался, как предтеча второму. В тюрьму не хотелось, поэтому только наращивание агрессии, вплоть до угрозы применения ЯО.

Они действительно так мыслят. Президент страны черпает информацию из гифованных красных папочек, в которых есть ядерный удар по Варшаве, но нет простых вещей, понятных любому школьнику и непонятных бывшему агенту КГБ.

Его собственный социальный опыт не позволяет понять и принять, что может быть по другому. Его первой выборной должностью был пост президента. Попытка создать семью превратилась в спецоперацию. Вся его жизнь прошла в борьбе с виртуальными врагами. Он просто не умеет мыслить иначе.

К населению и элитам в Кремле относятся, как к расходному материалу. В их искаженной логике это выглядит справедливо. В Кремле развязывали войны и устраивали теракты, чтобы поднять цену на нефть, потом национализировали ее добычу а потом поделились результатами с населением и позволили обогатиться элитам. Теперь они считают вправе разделить с населением и элитами ответственность за совершенные преступления. И, надо отдать должное, определенная логика в этом есть.

Сергей Алексашенко недавно приводил цифры - с 2000 по 2008 год Россия получила от продажи природных ресурсов 2,2 трлн. долларов, а за следующие десять лет 4 трлн. Это по 640 долларов в месяц на среднюю российскую семью за первые восемь лет и по 940 долларов в месяц за последующие десять. Каждый месяц на каждую семью, вне зависимости от производительности труда и эффективности экономики. Это позволило поднять жизненный уровень населения и несказанно обогатиться тем, кто стоял ближе к кормушке.

В ответ население согласилось на социальный контракт - "повышение благосостояния в обмен на политические свободы". А элиты согласились на принцип - "репрессии против одних миллиардеров в обмен на обогащение других". Оба эти общественных договора нормально работали до 2011 года, когда накопившиеся диспропорции остановили рост экономики, несмотря на дорожающую нефть. К 2014 году это привело к переходу на новый социальный контракт - "свобода в обмен на величие". Свободы и денег стало меньше, репрессии не прекратились, но все это как-то работало.

Следующим социальным контрактом, гармонично вытекающим из первых двух, стал - "народ - новая нефть". Отказ от свободы, в обмен на благосостояние и величие, в конце концов привел к тому, что не стало ни свободы, ни благосостояния, ни величия. Остатки первого, второго и третьего сейчас активно расходуются на построение крепости по периметру Кремля. Согласие "новых русских" на уничтожение одних, в обмен на обогащение других, привел к неконтролируемому росту репрессий и одновременному снижению богатства представителей новых элит.

Все это прогнозируемые вещи, которые когда-нибудь займут свое место в учебниках истории рядом с аналогичными примерами. С разным количеством жертв отказ от свободы всегда приводил к схожему результату. Развилка эта пройдена не сейчас, а при заключении первого социального контракта, предусматривающего ограничение свобод. Сегодня мы наблюдаем последствия этого решения. Решения большинства, которое приводит Россию к солидарной ответственности. Изменить тут уже ничего не получится - через это придется пройти.

Юрий Христензен, «Фейсбук»