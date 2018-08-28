Власти Беларуси занервничали из-за трудовых мигрантов 25 28.08.2018, 8:10

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В стране ощутимо выросло число уехавших на заработки.

Белорусы стали чаще отправляться на заработки. При этом наши соотечественники чаще всего ищут работу в России: в 2017-м почти 84% уехавших на заработки белорусов «осели» в этой стране.

Даже официальная статистика признает, что в этом году число трудовых мигрантов из Беларуси стало на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года, пишет tut.by.

Однако официальная статистика не учитывает огромную цифру тех, кто уехал на заработки в России, не регистрируя пересечение границы. По альтернативным данным, на заработках сейчас трудится около миллиона белорусов.

Власти Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов.

14 августа Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему трудовой миграции.

— Вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился диктатор к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.