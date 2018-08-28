В Нью-Йорке с острова Свободы эвакуировали 3400 человек из-за взрыва 28.08.2018, 8:16

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Фото: EPA

Возле знаменитой статуи Свободы загорелись баллоны с пропаном.

В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном, передает американская телекомпания ABC News.

Как сообщает телеканал со ссылкой на службу национальных парков США, взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.

Согласно сообщению, после инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис.

На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами.