В Нью-Йорке с острова Свободы эвакуировали 3400 человек из-за взрыва
- 28.08.2018, 8:16
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Возле знаменитой статуи Свободы загорелись баллоны с пропаном.
В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном, передает американская телекомпания ABC News.
Как сообщает телеканал со ссылкой на службу национальных парков США, взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.
Согласно сообщению, после инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис.
На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами.
#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3 pic.twitter.com/YqY03ibuNB— WBZ | CBS Boston News (@wbz) 27 августа 2018 г.
#LIVE: Visitors to the Statue of Liberty continue being evacuated after a propane tank fire began burning on Liberty Island https://t.co/TxMSbTKVFr pic.twitter.com/kOK8triazp— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 27 августа 2018 г.
Liberty Island evacuated after propane tanks on fire https://t.co/B3KjRPP0bU pic.twitter.com/NLaALJmfr7— FOX 32 News (@fox32news) 27 августа 2018 г.