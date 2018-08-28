«Своими словами Лукашенко подтверждает, что его ждет большая проблема» 18 28.08.2018, 8:27

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Фото: AFP

И главным страхом диктатора остается экономика.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи «не склеилась». Ждали сильных заявлений, а услышали оправдания. После трехдневного замалчивания итогов визита в Сочи Лукашенко наконец лично поделился обстоятельствами переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Однако стратегия «лучше поздно, чем никогда» не сработала, говорится в видеосюжете «Белсата».

Почему точек над «i» интервью расставило меньше, чем породило новых вопросов?

«Они кричат о том, что не просто шероховатости, заискрило между президентами! Беда! И начинаются разного рода выдумки и размышления», — так Лукашенко отреагировал на оценку результатов его переговоров с Путиным в белорусских независимых и российских СМИ во время большого интервью телеканалу «Беларусь-1». Правда, развенчать лично все упоминания и гипотезы белорусский правитель не торопился.

«Сложилось впечатление, что эта встреча Лукашенко с Путиным не удалась. Не склеилось, как говорят. И, наверное, поэтому официальные белорусские СМИ и пресс-служба главы государства три дня молчали как рыбы», – считает политический обозреватель Александр Класковский.

А выглядит, что похвастаться действительно особо нечем. С большим энтузиазмом Лукашенко отметил, что обсудил с Путиным политику Трампа и визит российского лидера на свадьбу министр иностранных дел Австрии. А вот важные для белорусской экономики вопросы остались без ответов.,

«Он де-факто признал, что агентство «Reuters», которое сообщало о будущих жесткие мерах России снизить экспорт нефтепродуктов, перестать проплачивать согласно схеме перерастамаживания нефти и так далее, – что это никакие не выдумки, так оно и есть. Но как решать эти проблемы, Лукашенко де-факто не сказал», – комментирует Александр Класковский.

При этом Лукашенко отметил, что главным страхом для него остается экономика.

«Своими словами Лукашенко подтверждает, что нынешний рост ВВП, который наблюдается в 2017-2018 годах в Беларуси после трех лет стагнации, – это вовсе не ласточка первого роста, а скорее всего, как говорит большинство экономистов, некоторое исключение. А в ближайшие месяцы нас ждет большая проблема», считает Виталий Цыганков, обозреватель радио «Свобода».

Поспешил Лукашенко опровергнуть и то, что целью встречи могло быть недовольство белорусского правителя кандидатурой нового посла и полномочного представителя России в нашей стране Михаила Бабича.

«И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная. И после нашей встречи состоялась его встреча, Владимира Владимировича, с послом в Беларуси – это абсолютная случайность», – оправдывался Александр Лукашенко.

Несмотря на попытки Лукашенко заверить, что новых проблем с Россией наша страна не заимела, а старые будут обсуждены уже вскоре, по мнению политических обозревателей ситуация скорее похоже на то, что отношения между странами не такие уж и братские, а предложение России встретиться позже в расширенном составе с руководителями правительства – это попросту желание российского лидера отложить белорусский вопрос до лучших времен.