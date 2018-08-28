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Франция готовит «чрезвычайные меры» из-за переговоров о Brexit

  • 28.08.2018, 8:41

Премьер-министр страны дал распоряжение правительству.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп дал распоряжение правительству подготовить чрезвычайные меры в случае неудачи переговоров Евосоюза с Великобританией, передает La Figaro.

Филипп провел встречу с членами правительства, где были проведены итоги подготовки Франции к последствиям выхода из ЕС Великобритании, которое произойдет 30 марта 2019 года.

На совещании министры решили, что правительство в ближайшее время представит законопроект, который расширит его возможности и позволит принимать чрезвычайные меры. Законопроект будет рассмотрен в парламенте Франции.

"Премьер-министр поручил министрам подготовить чрезвычайные меры, которые необходимы в их области знаний, чтобы облегчить трудности, связанные с этой беспрецедентной проблемой (в случае, если Соединенное Королевство и Европейский союз не достигнут соглашения по Brexit - ред.)", - говорится в заявлении.

Как отмечается, законопроект будет касаться облегчения пребывания граждан Британии, или уже находящихся на территории Франции, а так же обеспечит максимально возможной гибкостью пограничный контроль.


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