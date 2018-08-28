Бунтующие жители Дисны – чиновникам: Вы что, клоуны? 1 28.08.2018, 8:57

2,645

В самом маленьком городке Беларуси Дисне накопилось немало проблем.

Местные жители считают, что до безнадежного состояния город довели власти Миорского района, к которому он сейчас относится. Поэтому они предлагают присоединить Дисну к Полоцкому району.

Местные жители и чиновники из Миор встретились в Дисненском доме культуре. А проблем у города накопилось много. В первую очередь, нет работы, поэтому вся молодежь уезжает в другие города, пишет региональное издание gorod214.by.

Старинные красивые здания, о которых мы уже рассказывали в своем репортаже, разрушаются. Дороги убиты, транспорт не ходит, в магазинах нет элементарных товаров. И еще много всего.

На встречу с миорскими властями приехал уроженец Дисны, а ныне житель Полоцка и общественный активист Николай Панкрат.

Николай Панкрат

фото: Игорь Матвеев / TUT.BY

– В 2015 году я начал писать обращения в облисполком и другие инстанции, чтобы спасти Дисну. Но пошла волокита. Сейчас я приехал на это собрание, думал: услышу что-то новое. Но не услышал. Власть считает, что в Дисне все хорошо. Но покажите мне: что есть хорошего в Дисне? В Дисне даже поесть негде: закрыли единственное кафе. И до того нас унизили, что Миорам, оказывается, 600 лет, а Дисне — 450. Вы что, клоуны?! – под аплодисменты земляков обратился к чиновникам Николай Панкрат, который известен своей прямолинейностью.

Миорским властям полоцкий музейщик предложил отказаться от Дисны и передать ее Полоцкому району. Заместитель председателя райисполкома пообещал рассмотреть это предложение. Местные жители расходились с собрания в надежде, что произойдут какие-то изменения.