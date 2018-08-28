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Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей

  • 28.08.2018, 9:03
Фото: DELFI / Šarūnas Mažeika

Уровень благосостояния в Литве неуклонно растет.

Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако люди вступают в брак и рожают детей позже, чем прежде, а жилье чаще всего покупают в кредит. Что такие тенденции говорят о доходах молодежи? Об этом пишет литовское издание delfi.lt.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка сказал, что, если в государстве не происходят какие-то катаклизмы, то имущество разных поколений аккумулируется. «Тогда мы обречены на то, что каждое поколение будет жить лучше предыдущего», — сказал он. А старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что в Литве понемногу формируется средний класс. «Через 20 лет литовское общество станет состоятельнее», — обобщил он.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, среднегодовые доходы жителей Литвы 25-49 лет с 2005 до 2016 г. выросли почти в три раза. В 2005 году, когда стали собирать такую статистику по Литве, доходы одного жителя в среднем составляли 2 тысячи 299 евро в год («на руки»), т.е. около 190 евро в месяц. В 2009 году после всемирного финансового кризиса доходы жителей Литвы снизились, но потом стали расти. В 2016 г. уже доходы одного жителя составляли 6 тысяч 661 евро в год или 550 евро в месяц. Eurostat также представляет с 2005 года статистику о том, какая часть жителей Литвы живет в своем жилье.

За последние 10 лет почти ничего не изменилось: в 2005 г. в своей квартире жили 88,3% жителей, в 2016 г. — 90,3%. В 2005 г. жилье арендовали 11,7% жителей Литвы, а в 2016 г. — 9,7%. Однако за это время сильно увеличилось количество людей, живущих в жилье, приобретенном с помощью ипотечного кредита. В 2005 г. таких было 3,6%, а в 2016 г. — 10,2%. Общие данные Eurostat и Департамента статистики показали, что с 1990 г. возраст мужчины, в первый раз вступившего в брак, увеличился на 5,6 лет и в 2017 г. был 30,2 лет. Женщины выходят замуж раньше, но и тут возраст в первый раз вступающих в брак увеличился. Если в 1990 г. средний возраст невест был 22,7, то в 2017 г. — 27,8, т.е. на 5,1 лет больше. Сейчас женщины позже рожают детей. Если в 1994 г. первого ребенка рожали в среднем в 23, то в 2017 г. — в 27,5 лет.

Обозреватель The Washington Post Робедт Дж. Самуэльсон в своем комментарии заметил, что в США серьезные события откладываются на более поздний срок из-за небольших доходов молодежи. «Они позже вступают в брак, позже покупают жилье, позже рожают детей», — писал он, указав, что исследование ученых трех университетов США показало, что доходы все меньшего числа американцев превышают доходы их родителей. Он пришел к выводу, что нынешнее поколение в США не будет жить лучше, чем их родители.

Профессор Лазутка сказал, что в Литве ситуация иная, поскольку здесь другая точка отсчета. «В Литве мы отталкиваемся от низкого положения, у нас траектория не такая, как в США», — сказал он. Он заметил, что в Литве старшее поколение обладает определенным лидерством на фоне молодого, поскольку у него есть полученное в советское время собственное жилье. «Молодежи приходится покупать жилье, но люди старшего возраста оставляют свое имущество той же молодежи. Конечно, вопрос — когда оставляют. Если ребенку самому будет 60 лет, когда умрут родители, тогда это наследство такое уже позднее получается», — сказал он.

Лазутка сказал, что вопрос в том, будет ли в будущем столь же важным иметь собственное жилье. «В Германии около половины жителей не располагают собственным жильем, но это не снижает качество их жизни. Однако там и рынок аренды действует лучше, чем в Литве. Еще один вопрос — владение автомобилем. Может, он и не нужен, если им пользуешься всего два часа в сутки, а остальное время он стоит? Это глупость иметь свой автомобиль. Конечно, все зависит от рынка аренды авто», — считает Лазутка.

Маурицас заметил, что аренда жилья или расходы на его покупку несомненно сказываются на уровне жизни. Он обратил внимание и на вопрос наследства. «В Литве считают, что все человек должен нажить сам, а в Западной Европе имущество переходит из поколения в поколение. Правда, в Литве сейчас появляется все больше людей, которые становятся наследниками. Кстати, в Литве почти нет налога на наследование, поэтому эта процедура обычно проходит гладко. Кстати, в Литве мало говорят о завещаниях, это новшество. Я думаю, в будущем жители Литвы должны унаследовать немалые суммы. В советское время такого не бывало. Люди вместе жили и в одной комнаты в общежитии. Семьи росли, а возможности обеспечить детей жильем не было», — заметил он.

Маурицас отметил, что Литва — одна из немногих стран ЕС, где люди 30-40 лет зарабатывают больше жителей 50-60 лет. «Это феноменальная статистика, которая показывает, что молодое поколение уже сейчас живет лучше, чем родители. Я думаю, в будущем эта тенденция продолжится. Италия, Германия — там самые большие доходы у 70-летних, пенсии бывают больше зарплат у 30-летних работников. В Литве — наоборот, пенсии маленькие, а доходы молодежи довольно велики», — сказал он.

Лазутка отметил, что сравнивать состояние поколений в разные исторические периоды сложно. «К примеру, что значит жить без интернета? Это касается и бытовых вопросов, и др. Из-за развития технологий со временем меняются и возможности и способы потребления, появляются новые. Скажем, ботинки 50 лет назад сейчас — это ботинки, но совершенно другие. Или тот же телевизор — раньше был ламповый, сейчас широкоэкранный, телевизором становится и компьютер», — сказал собеседник. Он также напомнил, что прежде свое положение улучшала только аристократия, а в демократическом обществе такие возможности есть у всех членов общества.


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