Видеохит: Находчивая утка перехитрила тигра
- 28.08.2018, 9:15
Забавное видео набирает популярность в сети.
Тигру не удалось полакомиться дичью, его потенциальный обед оказался хитрее и проворнее. Забавное видео из жизни зверей набирает популярность в сети, сообщает segodnya.ua.
На кадрах видно, как опасный хищник медленно подбирается к птице, но вдруг утка ныряет в мутную воду и исчезает из поля зрения тигра. Полосатый зверь, явно не готовый к таким подводным выкрутасам, несколько секунд пребывает в шоке от происходящего.
А когда дикая кошка отворачивает голову, проворная утка внезапно появляется из воды. И как ни в чем не бывало продолжает свой путь.