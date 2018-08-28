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Видеохит: Находчивая утка перехитрила тигра

  • 28.08.2018, 9:15
иллюстрационное фото pixabay

Забавное видео набирает популярность в сети.

Тигру не удалось полакомиться дичью, его потенциальный обед оказался хитрее и проворнее. Забавное видео из жизни зверей набирает популярность в сети, сообщает segodnya.ua.

На кадрах видно, как опасный хищник медленно подбирается к птице, но вдруг утка ныряет в мутную воду и исчезает из поля зрения тигра. Полосатый зверь, явно не готовый к таким подводным выкрутасам, несколько секунд пребывает в шоке от происходящего.

А когда дикая кошка отворачивает голову, проворная утка внезапно появляется из воды. И как ни в чем не бывало продолжает свой путь.


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