Видеохит: Находчивая утка перехитрила тигра 28.08.2018, 9:15

иллюстрационное фото pixabay

Забавное видео набирает популярность в сети.

Тигру не удалось полакомиться дичью, его потенциальный обед оказался хитрее и проворнее. Забавное видео из жизни зверей набирает популярность в сети, сообщает segodnya.ua.

На кадрах видно, как опасный хищник медленно подбирается к птице, но вдруг утка ныряет в мутную воду и исчезает из поля зрения тигра. Полосатый зверь, явно не готовый к таким подводным выкрутасам, несколько секунд пребывает в шоке от происходящего.

А когда дикая кошка отворачивает голову, проворная утка внезапно появляется из воды. И как ни в чем не бывало продолжает свой путь.